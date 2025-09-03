Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए अमित शाह, आज दिल्ली में बिहार BJP नेताओं संग होगी मीटिंग

Bihar Chunav Live Update: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को 'मां की गाली' देने का मामला अब अदालत में पहुंच चुका है. पटना हाई कोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने इस मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले की आज (बुधवार, 03 सितंबर) सुनवाई होनी है. दूसरी ओर इस मामले को लेकर एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है. यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इस बीच बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक बुलाई है. यह मीटिंग दिल्ली में होने वाली है. सियासी जानकारों के मुताबिक, इस बैठक में आगामी चुनावी की रणनीति तय की जा सकती है. साथ ही शाह की ओर से प्रदेश नेतृत्व को जीत का मंत्र दिया जाएगा.

