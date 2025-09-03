Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए अमित शाह, आज दिल्ली में बिहार BJP नेताओं संग होगी मीटिंग
Bihar Election 2025 Live Update: बिहार बीजेपी नेताओं की दिल्ली में आज (बुधवार, 03 सितंबर) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक होने वाली है. एनडीए की ओर से बुलाए गए 'बिहार बंद' से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. इस बैठक में आगामी चुनावी की रणनीति तय की जा सकती है. साथ ही शाह की ओर से प्रदेश नेतृत्व को जीत का मंत्र दिया जा सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:11 AM IST

अमित शाह
Bihar Chunav Live Update: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को 'मां की गाली' देने का मामला अब अदालत में पहुंच चुका है. पटना हाई कोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने इस मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है. इस मामले की आज (बुधवार, 03 सितंबर) सुनवाई होनी है. दूसरी ओर इस मामले को लेकर एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है. यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इस बीच बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक बुलाई है. यह मीटिंग दिल्ली में होने वाली है. सियासी जानकारों के मुताबिक, इस बैठक में आगामी चुनावी की रणनीति तय की जा सकती है. साथ ही शाह की ओर से प्रदेश नेतृत्व को जीत का मंत्र दिया जाएगा.

03 September 2025
08:06 AM

Bihar Chunav Live Update: सीएम नीतीश आज जाएंगे गयाजी 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज (03 सितंबर) गयाजी के एक दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं. इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार, सीएम नीतीश सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास से पटना हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान करेंगे. सुबह 10:10 वह एक हेलीकॉप्टर से गयाजी के लिए उड़ान भरेंगे और 10:40 बजे तक गयाजी के गांधी मैदान स्थित हैलीपेड पहुंच जाएंगे. यहां मुख्यमंत्री विष्णुपद आगमन एवं तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा पितृपक्ष मेला की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे. 

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए अमित शाह, आज दिल्ली में बिहार BJP नेताओं संग होगी मीटिंग
