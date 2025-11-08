Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, आज NDA और महागठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण की 122 सीटों पर लड़ाई तेज हो गई है. दूसरे चरण के चुनाव प्रचार 9 नवंबर की शाम को थम जाएगा, यानी इसमें अब सिर्फ 36 घंटे का समय बचा है. इसको लेकर आज एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. दूसरे चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला और 943 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों में 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार के साथ एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं. दूसरे चरण के लिए 45 हजार 399 बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग को पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग की उम्मीद है.

