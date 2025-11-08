Advertisement
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, आज NDA और महागठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां

Bihar Chunav Live Update: बिहार के दूसरे चरण की 122 सीटों पर आगामी 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला कुल 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता करेंगे. दूसरे चरण के लिए 45 हजार 399 बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग को पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग की उम्मीद है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:40 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण की 122 सीटों पर लड़ाई तेज हो गई है. दूसरे चरण के चुनाव प्रचार 9 नवंबर की शाम को थम जाएगा, यानी इसमें अब सिर्फ 36 घंटे का समय बचा है. इसको लेकर आज एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. दूसरे चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला और 943 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों में 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार के साथ एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं. दूसरे चरण के लिए 45 हजार 399 बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग को पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग की उम्मीद है.

08 November 2025
07:41 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बिहार का भला नहीं कर सकते- मनोज तिवारी

कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरी सुपरस्टार और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी कविता पासवान के समर्थन में चुनावी बिगुल फूंका. मनोज तिवारी ने मंच से महाठगबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए खुशहाली और विकास का प्रतीक है. वहीं दूसरी तरफ महाठगबंधन सिर्फ सत्ता की लालसा में चुनाव लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार को 15 साल के जंगलराज से मुक्त कराया और राज्य में सुशासन की नींव रखी. उन्होंने लोगों से अपील की इस बार भी एनडीए को जिताइए, विकास और सम्मान की राह को आगे बढ़ाइए.

07:38 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: दूसरे चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट

दूसरे चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला और 943 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों में 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार के साथ एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं.

07:36 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में 

दूसरे चरण की 122 सीटों पर लड़ाई तेज हो गई है. इस चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इस चरण में 9 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा. इसको लेकर आज एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

