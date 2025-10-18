Bihar Chunav 2025 Live: CPI-ML ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, दो चरणों में 20 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. पहले चरण (6 नवंबर) में होने वाले मतदान के लिए 121 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन शुक्रवार (17 अक्टूबर) को समाप्त हुई. 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1698 विभिन्न दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है.
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई. ऐसे में पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों से 211 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया. जिले में 314 नामांकन सेट भरे गए, जिनमें से 183 पुरुष और 28 महिलाओं ने पर्चा दाखिल किया. सबसे अधिक नामांकन पालीगंज विधानसभा से हुआ, जहां 45 नामांकन सेट भरे गए और 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया. तो वहीं, BJP नेता अशोक यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है. वायरल वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं, 'मुसलमान भाईयो, अगर आपको नफरत है (मोदी से), तो कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं सिलेंडर नहीं लूंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा.' साथ ही, कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी और फेसम बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने शुक्रवार को नामांकन किया. इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया था. इस सभा में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज समेत आधा दर्जन से अधिक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को रंगीन बना बनाया.
Bihar Chunav 2025 Live Update: भाकपा-माले ने जारी की उम्मीदवारों की सूची
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने आगामी चुनाव के दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की है. कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. पहले चरण के तहत भाकपा-माले ने 14 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं. इनमें भोरे, जीरादेई, दरौली, दरौंडा, कल्याणपुर, वारिसनगर, राजगीर, दीघा और फुलवारी जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: जनता और मतदाता देख रहे हैं- दिलीप जायसवाल
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 'जनता और मतदाता देख रहे हैं कि जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य का महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर लड़ सकता है, आमने-सामने हो सकता है, तो वे सरकार कैसे चला सकते हैं? एनडीए में, भाजपा, जेडी(यू), आरएलएसपी और एलजेपी ने पहले सीट बंटवारा किया और फिर उम्मीदवारों की घोषणा की. मतदाता अब समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की संस्कृति क्या है जब वे 243 सीटों का सही ढंग से वितरण और समन्वय नहीं कर सकते, तो वे 14 करोड़ लोगों के बिहार को कैसे चला सकते हैं? एनडीए दो-तिहाई बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, और हम फिर से एनडीए सरकार बना रहे हैं.'
Bihar Chunav 2025 Live Update: 90 के दशक में बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं- चिराग पासवान
LJP(R) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'जिस तरीके से 90 के दशक में बिहार की स्थिति थी ये किसी से छुपा नहीं है. किस तरीके से उद्योगों को यहां आने से रोका गया, किस तरीके से बिहार का ऐसा धारणा बना दिया, जिसकी वजह से बिहार में लोगों ने निवेश करना छोड़ दिया. बिहार के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया. पीएम मोदी ने बिहार के लिए लाखों करोड़ों योजनाएं समर्पित किया है. ये अपने में दिखाता है कि दोनों गठबंधन की सोच में कितना फर्क है.'
Bihar Chunav 2025 Live Update: 21 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से होगी, जहां मुख्यमंत्री एक ही दिन में दो बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे.