Bihar Chunav 2025 Live: CPI-ML ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, दो चरणों में 20 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई. ऐसे में पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों से 211 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया. जिले में 314 नामांकन सेट भरे गए, जिनमें से 183 पुरुष और 28 महिलाओं ने पर्चा दाखिल किया. सबसे अधिक नामांकन पालीगंज विधानसभा से हुआ, जहां 45 नामांकन सेट भरे गए और 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया. तो वहीं, BJP नेता अशोक यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है. वायरल वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं, 'मुसलमान भाईयो, अगर आपको नफरत है (मोदी से), तो कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं सिलेंडर नहीं लूंगा. कह दो ‘तौबा-तौबा’ मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा.' साथ ही, कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी और फेसम बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने शुक्रवार को नामांकन किया. इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया था. इस सभा में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज समेत आधा दर्जन से अधिक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को रंगीन बना बनाया.

