Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2976737
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 Live: SIR पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, IRCTC घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ आज से रोजाना सुनवाई

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग आज (सोमवार, 27 अक्टूबर) शाम को बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. वहीं दूसरी ओर IRCTC घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आज से दिल्ली की राऊज एवेंयू कोर्ट में ट्रायल शुरू हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:05 AM IST

Trending Photos

चुनाव आयोग
चुनाव आयोग
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन आज (सोमवार, 27 अक्टूबर) शाम को SIR पर बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में सफलतापूर्वक SIR को अंजाम देने के बाद चुनाव आयोग अब पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR) कराने की प्लानिंग कर रहा है. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में उन राज्यों में SIR पहले कराई जाएगी, जहां अगले एक-दो साल में चुनाव होने हैं. वहीं दूसरी ओर IRCTC घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आज से दिल्ली की राऊज एवेंयू कोर्ट में ट्रायल शुरू हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source
27 October 2025
08:00 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अब युवा को मिलना चाहिये मौका- मुकेश सहनी

वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला. दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है. वीआईपी प्रमुख ने कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब लोगों ने सोचा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए. 2010 में उन्होंने विकास दिखाया भी, लेकिन 2015 में वे लालू प्रसाद यादव की बैसाखी पर सवार होकर फिर मुख्यमंत्री बने. इसमें उनका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं था. 2020 में भी मात्र 42 विधायकों के साथ बीजेपी और वीआईपी के समर्थन से किसी तरह मुख्यमंत्री बने. मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं और यह बात पूरे बिहार व देश की जनता जानती है. उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है. 70 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन 13 करोड़ बिहारवासियों का भविष्य एक अस्वस्थ व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता.

07:57 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: संजय जायसवाल से रंगदारी मामले में 2 गिरफ्तार

बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल से रंगदारी मामला का पुलिस ने किया खुलासा. दो आरोपी गिरफ्तार. एक का नाम अशोक कुमार और दूसरे का नाम विकास कुमार. 23 तारीख को दोनों ने बीजेपी सांसद से दस करोड़ की रंगदारी मांगी थी. अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर बीजेपी नेता के एकलौते बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी. बीजेपी सांसद ने नगर थाना में दर्ज कराया था मामला. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का किया खुलासा.

07:55 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: तेजस्वी यादव पर धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार अटैक

तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इनके परिवार ने दशकों तक बिहार में सरकार चलाया और उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख खानदान तीन-तीन पीढ़ी तक देश में सरकार चलाए हैं. उस समय इनके सारे दायित्व तब कहां गए थे. इन्होंने अपने समय में भ्रष्टाचार,परिवारवाद , भाई-भतीजावाद और लोगों को कष्ट देना इनकी नीति थी. उसी का नाम बिहार में जंगलराज है. बिहार की जनता इनको पिछले दिनों में भी अस्वीकार की थी और इस बार भी पीएम मोदी-नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार NDA को प्रचंड बहुमत मिलेगा.

TAGS

bihar chunav 2025Bihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: SIR पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, IRCTC घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ आज से रोजाना सुनवाई
Katihar News
कटिहार में 40 से भी ज्यादा छठ घाट रेलवे ट्रैक के बगल में, रेल प्रशासन सतर्क मोड़ पर
Jharkhand Crime News
Jharkhand Crime: झारखंड में रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला
bihar chunav 2025
नीतीश कुमार के फैन हुए लालू यादव के नेता पप्पू खान, तेजस्वी को बुरी तरह धो डाला!
bihar chunav 2025
JDU में बगावत पर एक्शन जारी, गोपाल मंडल समेत पांच नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया
Abdul Bari Siddiqui
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर जताया भरोसा
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव के वक्फ कानून वाले बयान पर बिहार की सियासत गरमाई, बढ़ी सियासी बयानबाजी
Jehanabad news
जहानाबाद में राजद का नया चुनावी कार्यालय खुला, प्रदेश सचिव ने किया उद्घाटन
Election Commission
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश किया जारी
PM Modi
पटना में पीएम मोदी का रोड शो 2 नवंबर को, आधिकारिक पुष्टि बाकी