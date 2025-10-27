Bihar Chunav 2025 Live: SIR पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, IRCTC घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ आज से रोजाना सुनवाई

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन आज (सोमवार, 27 अक्टूबर) शाम को SIR पर बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में सफलतापूर्वक SIR को अंजाम देने के बाद चुनाव आयोग अब पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR) कराने की प्लानिंग कर रहा है. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में उन राज्यों में SIR पहले कराई जाएगी, जहां अगले एक-दो साल में चुनाव होने हैं. वहीं दूसरी ओर IRCTC घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आज से दिल्ली की राऊज एवेंयू कोर्ट में ट्रायल शुरू हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगी.

