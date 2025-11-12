Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के बाद NDA खेमा खुश तो महागठबंधन को नतीजों में फेरबदल की उम्मीद

Bihar Chunav 2025 Live: सभी एग्जिट पोल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रहा है तो महागठबंधन को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है. प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी इस बार कोई कमाल करते नजर नहीं दिख रही है.
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: बिहार में दो चरणों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब बारी मतगणना की है. ईवीएम की सुरक्षा, निष्पक्ष-पारदर्शी मतगणना से लेकर इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अशांति या कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा. मोकामा, दानापुर जैसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के दिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की गश्ती रहेगी. यदि कोई उपद्रव या अशांति फैलाने का प्रयास करेगा तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा. एएन कालेज में रखीं सभी 14 विधानसभा के 5,677 मतदान केंद्रों से आईं ईवीएम, वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है. वज्रगृह के चारों ओर त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र मुस्तैद है. अंदरूनी हिस्सा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, मध्य स्तर पर बिहार विशेष सशस्त्र बल और मतगणना परिसर के बाहर जिला सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई है.
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एग्जिट पोल के रुझान पर कहा कि जनता की जो आवाज है और NDA सरकार के लिए जो लहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है. मुझे लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीट आएंगी. दो तिहाई बहुमत से भी ज्यादा सिटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी. बिहार में प्रधानमंत्री के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री के सुशासन की लहर है. युवा कल्याण महिला कल्याण गरीब कल्याण के लिए जो काम किया गया है, वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है. एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी. एग्जिट पोल के आकड़ों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इस पर नित्यानंद राय ने कहा कि दिल उनका मान रहा है लेकिन वह नहीं मान रहे हैं. अब एक-दो दिन की बात है मान जाएंगे.
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल पर क्या बोले गुरु प्रकाश पासवान
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल पर भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, '2/3 से अधिक के बहुमत से NDA की सरकार बनने जा रही है. 20 सालों का सुशासन, नीतीश कुमार का नेतृत्व, PM नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं के पराक्रम का परिणाम है कि ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं. विकसित भारत के संकल्प के नींव की ईंट विकसित बिहार की होगी. पूरे मेहनत का साथ बिहार को विकसित बनाने के संकल्प से हम अगले 5 साल काम करेंगे.'
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी- नीरज कुमार
JDU नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल पर कहा, 'एग्जिट पोल को इग्जैक्ट पोल कहकर कोई दावा नहीं कर सकता है लेकिन मतदाताओं का रुझान ये स्पष्ट करता है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी. महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा और महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती हैं. विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है. यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, 2020 का विधानसभा चुनाव में रहा और 2024 के चुनाव में भी रहा. नीतीश कुमार का काम बोल रहा है लेकिन ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर 4-4 राज्यों में मामला दर्ज है.'
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल को लेकर क्या बोले दिलीप जायसवाल?
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल पर कहा, 'बिहार के मतदाताओं के अंदर NDA सरकार को लेकर एक विश्वास जगा है. जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के लिए विशेष पैकेज देते रहे हैं, विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए जो काम हमने किया. डबल इंजन की सरकार ने बिहार की जनता का विश्वास जीतने का काम किया. यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोग उत्सव के माहौल में हैं. NDA सरकार के लिए मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया.'