Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2998598
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के बाद NDA खेमा खुश तो महागठबंधन को नतीजों में फेरबदल की उम्मीद

Bihar Chunav 2025 Live: सभी एग्जिट पोल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रहा है तो महागठबंधन को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है. प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी इस बार कोई कमाल करते नजर नहीं दिख रही है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:32 AM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के बाद NDA खेमा खुश तो महागठबंधन को नतीजों में फेरबदल की उम्मीद
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के बाद NDA खेमा खुश तो महागठबंधन को नतीजों में फेरबदल की उम्मीद
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: बिहार में दो चरणों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब बारी मतगणना की है. ईवीएम की सुरक्षा, निष्पक्ष-पारदर्शी मतगणना से लेकर इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अशांति या कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा. मोकामा, दानापुर जैसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के दिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की गश्ती रहेगी. यदि कोई उपद्रव या अशांति फैलाने का प्रयास करेगा तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा. एएन कालेज में रखीं सभी 14 विधानसभा के 5,677 मतदान केंद्रों से आईं ईवीएम, वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है. वज्रगृह के चारों ओर त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र मुस्तैद है. अंदरूनी हिस्सा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, मध्य स्तर पर बिहार विशेष सशस्त्र बल और मतगणना परिसर के बाहर जिला सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source
12 November 2025
10:32 AM

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय 

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एग्जिट पोल के रुझान पर कहा कि जनता की जो आवाज है और NDA सरकार के लिए जो लहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है. मुझे लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीट आएंगी. दो तिहाई बहुमत से भी ज्यादा सिटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी. बिहार में प्रधानमंत्री के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री के सुशासन की लहर है. युवा कल्याण महिला कल्याण गरीब कल्याण के लिए जो काम किया गया है, वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है. एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगी. एग्जिट पोल के आकड़ों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इस पर नित्यानंद राय ने कहा कि दिल उनका मान रहा है लेकिन वह नहीं मान रहे हैं. अब एक-दो दिन की बात है मान जाएंगे.

10:25 AM

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल पर क्या बोले गुरु प्रकाश पासवान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल पर भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, '2/3 से अधिक के बहुमत से NDA की सरकार बनने जा रही है. 20 सालों का सुशासन, नीतीश कुमार का नेतृत्व, PM नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं के पराक्रम का परिणाम है कि ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं. विकसित भारत के संकल्प के नींव की ईंट विकसित बिहार की होगी. पूरे मेहनत का साथ बिहार को विकसित बनाने के संकल्प से हम अगले 5 साल काम करेंगे.'

10:24 AM

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी- नीरज कुमार

JDU नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल पर कहा, 'एग्जिट पोल को इग्जैक्ट पोल कहकर कोई दावा नहीं कर सकता है लेकिन मतदाताओं का रुझान ये स्पष्ट करता है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी. महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा और महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती हैं. विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है. यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, 2020 का विधानसभा चुनाव में रहा और 2024 के चुनाव में भी रहा. नीतीश कुमार का काम बोल रहा है लेकिन ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर 4-4 राज्यों में मामला दर्ज है.'

10:11 AM

Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल को लेकर क्या बोले दिलीप जायसवाल? 

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल पर कहा, 'बिहार के मतदाताओं के अंदर NDA सरकार को लेकर एक विश्वास जगा है. जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के लिए विशेष पैकेज देते रहे हैं, विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए जो काम हमने किया. डबल इंजन की सरकार ने बिहार की जनता का विश्वास जीतने का काम किया. यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोग उत्सव के माहौल में हैं. NDA सरकार के लिए मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया.'

TAGS

Bihar Chunav 2025 LIVE Updatebihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'सरकार बदलने आया हूं': 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने लाठी के सहारे किया मतदान
Jharkhand Foundation Day
'लाल आतंक से हरित विकास की ओर बढ़ा झारखंड' 25वें स्थापना दिवस पर नई कहानी
Bihar Chunav 2025 LIVE Update
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के बाद NDA खेमा खुश तो महागठबंधन को नतीजों में फेरबदल की उम्मीद
Bihar Chunav Exit Poll 2025
बिहार के एग्जिट पोल में महागठबंधन की शर्मनाक हार के संकेत, जानें इसके 5 बड़े कारण
Bihar News
78 साल बाद भी अंधेरे में डूबा लातेहार का डोरम गांव, अब भी नहीं पहुंची बिजली की रौशनी
Lalu Yadav
एग्जिट पोल्स के बाद लालू-तेजस्वी को एक और झटका, रोजाना सुनवाई पर रोक की याचिका खारिज
Bihar Chunav Exit Poll 2025
एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को RJD ने नकारा, बोली- यह BJP की चाल है
bihar chunav 2025
Jamui: युवाओं के लिए मिसाल बनीं 106 वर्षीय चमेली देवी, बूथ पर जाकर किया मतदान
CM nitish kumar
बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, एग्जिट पोल सही साबित होंगे: राजीव रंजन प्रसाद
bihar chunav 2025
रिकॉर्ड तोड़ मतदान के साथ द्वितीय चरण समाप्त, महिलाओं ने बनाया नया कीर्तिमान