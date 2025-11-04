Advertisement
Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन आज, नेता झोंकेंगे पूरी ताकत

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: सत्तारूढ़ एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के शासन और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 11 साल के शासन के दम पर दोबारा चुनाव लड़ रहा है. विपक्षी महागठबंधन सत्ता विरोधी लहर और रोजगार के वादों पर वोट मांग रहा है. वहीं, प्रशांत किशोर के जन सुराज और एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी जैसे नेता भी प्रचार कर रहे हैं.

Nov 04, 2025, 08:23 AM IST

Bihar Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार 4 नवंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा. कुल 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी. जबकि बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बिहार में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में प्रचार कर रहे हैं. विपक्षी मोर्चे पर तेजस्वी यादव बिहार में अपना अभियान जारी रखेंगे. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी औरंगाबाद और अन्य क्षेत्रों में प्रचार करेंगे और महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे.

04 November 2025
08:24 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: चुनाव प्रचार का आज शाम थमेगा शोर, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत

पहले चरण के प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जायेगा. इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दल लोगों ने अपनी ताकत झोंक दिया है. इसी कड़ी में शेखपुरा विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी रणधीर कुमार सोनी के पक्ष जमुई सांसद अरुण भारती ने कई गांवों में जनसंर्क अभियान चलाकर लोगों से जीत की अपील किया. इस मौके पर संसद अरुण भारती ने कहा कि विपक्षी पार्टी द्वारा एनडीए में एकजुटता नहीं होने का दुष्प्रचार करने में लगे थे.

08:11 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: नीतीश कुमार करेंगे 5 सभाएं

सीएम नीतीश कुमार 5 सभाएं, 9 सीटें, 5 घंटे में कोसी से पटना तक करेंगे. सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को की सुबह 10:30 बजे मधेपुरा से उड़ान, शाम 3:40 बजे पटना लैंडिंग होंगे. 10:45 AM – त्रिवेणीगंज (सुपौल): 5 सीटें (त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल, निर्मली, छातापुर) अलौली (खगड़िया) खगड़िया सदर तेघड़ा (बेगूसराय), मटिहानी (पटना): 3 सीटें (मटिहानी, पालीगंज, बिक्रम)

08:10 AM
Bihar Chunav 2025 Live Update: दिल्ली सीएम की रैली
 
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और सांसद रवि किशन का गोपालगंज शहर में रोड शो करेंगे. बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह के लिए रोड शो करेंगे. मनोज तिवारी और रवि किशन आज हथुआ के बरवा कपरपुरा में चुनावी सभा करेंगे. हथुआ के जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह के लिए जनसभा करेंगे.
08:04 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: सीएम योगी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को तीन बंदर बताया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांग्रेस, राजद और सपा पर अपराधियों को गले लगाने का आरोप लगाया और उनकी पार्टी के नेताओं - राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का मजाक उड़ाते हुए उन्हें पप्पू, टप्पू और अप्पू कहा.

