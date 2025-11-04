Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन आज, नेता झोंकेंगे पूरी ताकत

Bihar Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार 4 नवंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगा. कुल 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी. जबकि बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बिहार में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में प्रचार कर रहे हैं. विपक्षी मोर्चे पर तेजस्वी यादव बिहार में अपना अभियान जारी रखेंगे. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी औरंगाबाद और अन्य क्षेत्रों में प्रचार करेंगे और महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे.

