Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण के लिए मैदान में उतरे CM नीतीश और तेजस्वी यादव, आज करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं

Bihar Chunav 2025 Live Update: दिवाली समाप्त होते ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए लड़ाई तेज हो गई है. एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर चुके हैं. मुख्यमंत्री आज (बुधवार, 22 अक्टूबर) गोपालगंज के कटेया व मांझा में जनसभा को संबोधित करेंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल (मंगलवार, 21 अक्टूबर) मुजफ्फरपुर के मीनापुर में स्थित राम कृष्णा हाई स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान सीएम नीतीश ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ होता था. बिहार में अपराध अपहरण और हत्याएं होती थी. लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से बिहार में सिर्फ विकास का काम हो रहा है. उधर दूसरी ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरने वाले हैं. वे भी आज से अपनी चुनावी सभाएं शुरू करने वाले हैं.

