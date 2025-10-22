Advertisement
Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण के लिए मैदान में उतरे CM नीतीश और तेजस्वी यादव, आज करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव के पहले चरण की लड़ाई अब तेज हो गई है. दिवाली समाप्त होते ही अब चुनावी जनसभाओं का दौर तेज हो गया है. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ही मैदान में उतरकर अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं.

नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव
Bihar Chunav 2025 Live Update: दिवाली समाप्त होते ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए लड़ाई तेज हो गई है. एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर चुके हैं. मुख्यमंत्री आज (बुधवार, 22 अक्टूबर) गोपालगंज के कटेया व मांझा में जनसभा को संबोधित करेंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल (मंगलवार, 21 अक्टूबर) मुजफ्फरपुर के मीनापुर में स्थित राम कृष्णा हाई स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान सीएम नीतीश ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ होता था. बिहार में अपराध अपहरण और हत्याएं होती थी. लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से बिहार में सिर्फ विकास का काम हो रहा है. उधर दूसरी ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरने वाले हैं. वे भी आज से अपनी चुनावी सभाएं शुरू करने वाले हैं.

Bihar Chunav 2025 Live Update: तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट का नामांकन रद्द

रोहतास के डेहरी विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी सुनीता देवी का भी नामांकन रद्द हो गया है. इसके अलावा बसपा प्रत्याशी धनजी कुमार का नामांकन रद्द हो गया है. डेहरी विधानसभा क्षेत्र के स्क्रूटनी के दौरान कुल 9 प्रत्याशियों का नामांकन कैंसिल कर दिया गया. अब इस सीट पर मात्र 12 प्रत्याशी बचे हैं. इस बात की जानकारी डेहरी के एसडीएम निलेश कुमार ने दी है.

Bihar Chunav 2025 Live Update: डाकू राज चलता था- सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गोपालगंज की रैली में लालू प्रसाद यादव और उनके शासनकाल पर तीखा वार किया. उन्होंने कहा कि जब लालू यादव और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थे, तब गोपालगंज और बेतिया जैसे इलाकों में डाकू राज चलता था. लोग डर के साये में जीते थे.

Bihar Chunav 2025 Live Update: लालू यादव पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर रैली में लालू यादव का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि जब खुद कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठाने का काम किया और अब अपने बेटे को कुर्सी पर बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हम अलग-अलग लोगों को मौका देते हैं. हमारे पार्टी में वंशवाद की कोई जगह नहीं है.

bihar chunav 2025Bihar politics

