Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत कई प्रत्याशी भरेंगे अपना पर्चा

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव के पहले चरण की सभी 121 सीटों पर आज (शुक्रवार, 18 अक्टूबर) से नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. रविवार (19 अक्टूबर) को सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम ति‍थि‍ 20 अक्टूबर है. 06 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 14 नवंबर को मतगणना संपन्न होगी. बता दें कि दूसरे चरण में भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:09 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी 121 सीटों पर नामांकन करने का आज (शुक्रवार, 18 अक्टूबर) अंतिम दिन है. आज शाम के बाद से नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. लिहाजा पहली चरण की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को आज हर हाल में अपना पर्चा भरना होगा. कल यानी रविवार (19 अक्टूबर) को सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम ति‍थि‍ 20 अक्टूबर है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले महीने की 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. दूसरे चरण में भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है. जानकारी के मुताबिक, आज भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत तमाम प्रत्याशी अपना पर्चा भर सकते हैं. बता दें कि खेसारी ने गुरुवार को ही अपनी पत्नी समेत राजद की सदस्यता ग्रहण की है. तेजस्वी ने तुरंत उन्हें छपरा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है. उनकी सीट पर पहले चरण में ही वोटिंग होनी है.

17 October 2025
08:07 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बांका की चारो सीटों पर एनडीए प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन

बांका से भाजपा प्रत्याशी रामनारायण मंडल, कटोरिया से पुरनलाल टूडू, बेलहर से जदयू प्रत्याशी मनोज यादव और अमरपुर से निवर्तमान विधायक जयंत राज आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. सभी एनडीए प्रत्याशी बांका में एक वार फिर से जनता के बीच वोट मांग रहे हैं.

08:02 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: कांग्रेस ने भागलपुर से अजीत शर्मा पर फिर जताया भरोसा

कांग्रेस पार्टी ने भागलपुर विधानसभा सीट से अजित शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया है. पार्टी से सिंबल मिलने के बाद अजीत शर्मा 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. उनके नामांकन में उनकी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा भी शामिल होंगी. बता दें कि अजित शर्मा भूमिहार जाती से आते हैं लेकिन फॉरवर्ड वोटरों के साथ साथ मुस्लिम वोटरों में भी अच्छी पकड़ है. उनकी टक्कर बीजेपी के रोहित पांडेय से होगी. 

08:00 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, कई दिग्गज भरेंगे अपना पर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन है. अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर नॉमिनेशन करेंगी. जदयू से चेतन आनंद भी नवीनगर से नामांकन भरेंगे. राघोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार यादव भी अपना नॉमिनेशन करेंगे. भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में कई राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम समेत केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल होंगे. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सांसद अन्नपूर्णा देवी, रवि किशन, मनोज तिवारी शामिल होंगे.

07:59 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: छपरा सीट से आज अपना पर्चा भरेंगे खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं और युवा भाइयों का जोश हूं.

07:52 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: आज छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह आज (गुरुवार, 17 अक्टूबर) दिन के 11 बजे छपरा के तरैया में चुनावी सभा करेंगे. इस रैली में तरैया और अमनौर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जनक सिंह और कृष्ण कुमार मंटू भी मौजूद रहेंगे. तरैया से वापसी के बाद अमित शाह पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इसके बाद विधानसभा चुनाव प्रबंधन में लगे पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. अमित शाह कई दिशा-निर्देश भी पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं को देंगे. 18 अक्तूबर की शाम अमित शाह दिल्ली रवाना होंगे.

