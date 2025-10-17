Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत कई प्रत्याशी भरेंगे अपना पर्चा

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी 121 सीटों पर नामांकन करने का आज (शुक्रवार, 18 अक्टूबर) अंतिम दिन है. आज शाम के बाद से नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. लिहाजा पहली चरण की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को आज हर हाल में अपना पर्चा भरना होगा. कल यानी रविवार (19 अक्टूबर) को सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम ति‍थि‍ 20 अक्टूबर है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले महीने की 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा. दूसरे चरण में भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है. जानकारी के मुताबिक, आज भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत तमाम प्रत्याशी अपना पर्चा भर सकते हैं. बता दें कि खेसारी ने गुरुवार को ही अपनी पत्नी समेत राजद की सदस्यता ग्रहण की है. तेजस्वी ने तुरंत उन्हें छपरा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है. उनकी सीट पर पहले चरण में ही वोटिंग होनी है.

Add Zee News as a Preferred Source