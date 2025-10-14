Bihar Chunav 2025 Live: अनंत सिंह आज मोकामा से भरेंगे अपना पर्चा, महागठबंधन में भी आज हो सकती है सीट शेयरिंग

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार (13 अक्टूबर) से शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है. महागठबंधन में सीट बंटवारे के लिए सोमवार (13 अक्टूबर) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेताओं ने सकारात्मक चर्चा होने की बात कही. मुकेश सहनी ने कहा कि एक-दो दिन में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की तबीयत अब ठीक है, वह डॉक्टर को ही अपने साथ लेकर आए हैं. उधर दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में आज (मंगलवार, 14 अक्टूबर) मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह अपना नामांकन भरेंगे. उन्हें सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने टिकट दिया है.

