Bihar Chunav 2025 Live: अनंत सिंह आज मोकामा से भरेंगे अपना पर्चा, महागठबंधन में भी आज हो सकती है सीट शेयरिंग

Bihar Chunav Live Update: महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार (13 अक्टूबर) को तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी लेकिन आम सहमति नहीं बन सकी है. सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी ने कांग्रेस को 60 सीटें ऑफर की हैं. वहीं कुछ सीटों को लेकर अभी भी राजद और कांग्रेस में समन्वय नहीं बन पा रहा है. दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद प्रत्याशी उतारने का दौर शुरू हो गया है. आज (मंगलवार, 14 अक्टूबर) मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह अपना नामांकन भरेंगे. उन्हें सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने टिकट दिया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार (13 अक्टूबर) से शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है. महागठबंधन में सीट बंटवारे के लिए सोमवार (13 अक्टूबर) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेताओं ने सकारात्मक चर्चा होने की बात कही. मुकेश सहनी ने कहा कि एक-दो दिन में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की तबीयत अब ठीक है, वह डॉक्टर को ही अपने साथ लेकर आए हैं. उधर दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है. इसी कड़ी में आज (मंगलवार, 14 अक्टूबर) मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह अपना नामांकन भरेंगे. उन्हें सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने टिकट दिया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले लालू ने उतार दिए उम्मीदवार
महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही राजद अध्यक्ष लालू यादव ने लोगों को सिंबल देना शुरू कर दिया है. लालू यादव ने सोमवार (13 अक्टूबर) की शाम को मसौढ़ी से रेखा पासवान, हिलसा से शक्ति यादव, मोरवा से रणविजय साहू, साहेबपुर कमाल से सतानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव, महुआ से मुकेश रौशन, मनेर से भाई वीरेंद्र, मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव को सिंबल दे दिया है. कांटी से इसराइल मंसूरी, शेखपुरा से विजय सम्राट को सिंबल मिल गया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: तेजस्वी ने फिर किया सरकार बनाने का दावा
एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है. हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं. महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है. बिहार की जो बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, वे 14 नवंबर के बाद से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी. महागठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जल्द से जल्द ऐलान करने वाले हैं. कल या फिर एक-दो दिन में हम लोग इसको पूरा कर देंगे.
Bihar Chunav 2025 Live Update: अनंत सिंह आज मोकामा से भरेंगे अपना पर्चा
बाहुबली नेता अनंत सिंह आज मोकामा से अपना नामांकन करेंगे. अनंत सिंह के नामांकन को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं. हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है. अनंत सिंह सुबह लगभग 11 बजे बाढ़ के कारगिल मार्केट से नामांकन के लिए निकलेंगे. जानकारी के अनुसार, नामांकन में आने वाले लोगों के लिए कारगिल मार्केट में भोजन की व्यवस्था की गई है. नामांकन दाखिल करने के बाद अनंत सिंह बाढ़ अनुमंडल कार्यालय से मोकामा के बाहापर तक रोडशो करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रहेगा.
Bihar Chunav 2025 Live Update: कांग्रेस में प्रत्याशी सेलेक्शन पर राहुल गांधी का मंथन
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. इसमें प्रदेश में कांग्रेस के लिए चिह्नित सीटों पर चर्चा हुई. प्रत्याशियों को लेकर भी बात हुई. जीत की रणनीति पर भी चर्चा हुई. प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी ने आज CEC की बैठक बुलाई है.