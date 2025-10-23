Bihar Chunav 2025 Live: सीएम नीतीश-तेजस्वी करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं, PM मोदी की भारी डिमांड, राहुल भी आएंगे बिहार

Bihar Chunav Live Update: एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए एनडीए एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है. एनडीए का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार कम से कम 100 जनसभाएं करने वाले हैं. एनडीए में पीएम मोदी की डिमांड ज्यादा है. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता भी साझा रैलियों को संबोधित करेंगे. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 28 अक्टूबर के बाद बिहार आ सकते हैं. तबतक तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभालेंगे.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लड़ाई अब तेज हो गई है. एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए एनडीए एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है. एनडीए का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है. एनडीए के सभी घटकदलों के वॉर रूम से प्रचार अभियान की निगरानी की जा रही है और उम्मीदवारों की मांग के अनुसार दिग्गज नेताओं के नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं. बीजेपी के वॉर रूम से रोजाना 16 से 18 घंटे काम किया जा रहा है. बीजेपी ने पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह समेत कई नेताओं को ताबड़तोड़ प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं सीएम नीतीश की ओर से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया गया है और वे कम से कम 100 जनसभाएं करने वाले हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हर रोज करीब 5 रैलियों को संबोधित करेंगे. तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गयाजी में डेरा डाल लिया है. दूसरी ओर महागठबंधन भी इस बार पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहता है. महागठबंधन की ओर से छठ के बाद साझा रैलियों का सिलसिला शुरू होगा. कांग्रेस की ओर से इस बार राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगी. राहुल 28 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन बिहार आ सकते हैं. तबतक तेजस्वी यादव ही मोर्चा संभालेंगे.
Bihar Chunav 2025 Live Update: राहुल-प्रियंका भी करेंगे चुनाव प्रचार
छठ के बाद महागठबंधन की ओर से साझा रैलियों का सिलसिला शुरू होगा. कांग्रेस की ओर से इस बार राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगी. राहुल 28 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन बिहार आ सकते हैं. तबतक तेजस्वी यादव ही मोर्चा संभालेंगे.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बीजेपी ने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतारी
एनडीए का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है. एनडीए के सभी घटकदलों के वॉर रूम से प्रचार अभियान की निगरानी की जा रही है और उम्मीदवारों की मांग के अनुसार दिग्गज नेताओं के नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं. बीजेपी ने पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह समेत कई नेताओं को ताबड़तोड़ प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है.