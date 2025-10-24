Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 Live Update: PM मोदी और अमित शाह आज से संभालेंगे मोर्चा, तेजस्वी यादव भी भरेंगे हुकार

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: राजद नेता तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर (शुक्रवार) से अपने चुनावी अभियान की शरुआत करेंगे. वहीं, पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शुक्रवार को बिहार का दौरा करेंगे. इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के 'नचनियां' वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पहले सम्राट चौधरी अपने घर में झांककर देखें और बताएं कि उन्होंने अपनी पार्टी में चार 'नचनियां' को टिकट क्यों दिया है?

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 06:05 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव (File Photo)
Bihar Assembly Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले राज्य का सियासी तापमान हाई हो गया है. नेताओं के बीच सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है. वहीं, एनडीए के चुनाव अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अक्टूबर (शुक्रवार) को बिहार का दौरा करेंगे. पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी गांव से करेंगे और नेता कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद वे समस्तीपुर के दुधपुरा और बाद में बेगूसराय में चुनावी रैलियां करेंगे. अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे और 24 अक्टूबर को सीवान और बक्सर में, फिर 25 अक्टूबर को बिहारशरीफ, मुंगेर और खगड़िया में रैलियों को संबोधित करेंगे. वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर से बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे. 24 अक्टूबर को तेजस्वी का अभियान सिमरी बख्तियारपुर में एक रैली के साथ शुरू होगा, जिसके बाद वे केवटी, पारू और उजियारपुर में रुकेंगे. तेजस्वी का चुनावी दौरा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी होगा. बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ. यहां आपको हर सियासी जानकारी मिलेगी.

24 October 2025
06:01 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: पीएम मोदी का मिशन बिहार आज से शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज करेंगे. पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्मभूमि से मिथिलांचल के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे. वह समस्तीपुर के दुधपुरा से जनसभा की शुरुआत करेंगे.

 

