Bihar Chunav 2025 Live: सहरसा, कटिहार में पीएम मोदी... तो भागलपुर, बांका और मधेपुरा में CM नीतीश भरेंगे हुंकार

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होने वाला है. इस बीच दुलारचंद यादव हत्या केस में पुलिस ने मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्यााशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वही आज पीएम मोदी सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. सीएम नीतीश कुमार भागलपुर, बांका और मधेपुरा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव भी आज दानापुर, आरा, बक्सर और छपरा में रैली को संबोधित करने करने वाले हैं. उधर राहुल गांधी बेगूसराय के पोखर में मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए, इसपर भी जमकर बयानबाजी हो रही है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमूर जिले में आगामी 7 नवंबर को दौरा संभावित है. प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भभुआ स्थित पटेल कॉलेज मैदान में होने की संभावना जताई जा रही है. इसको लेकर जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता दोनों ही पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं. कार्यक्रम स्थल पर बड़े स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं. प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक-चौबंद इंतज़ाम किए जा रहे हैं. किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए आला अधिकारी लगातार स्थल निरीक्षण कर रहे हैं. बारिश की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर वाटरप्रूफ पंडाल लगाए जा रहे हैं, ताकि मौसम किसी भी तरह से कार्यक्रम में बाधा न डाल सके. जी मीडिया से खास बातचीत में भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मां मुंडेश्वरी की पावन धरती पर आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग डेढ़ लाख से अधिक लोग जुटने की संभावना है. पीएम मोदी के आगमन से शाहाबाद क्षेत्र के चारों जिलों, कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर की सभी विधानसभा सीटों पर राजनीतिक रूप से बड़ा असर पड़ेगा.

