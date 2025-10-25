Bihar Chunav 2025 Live: 'फ्रेंडली फाइट' में फंसा महागठबंधन! बिहारशरीफ में कांग्रेस vs CPI की लड़ाई, दोनों का दावा- 'टारगेट सिर्फ BJP'

Bihar Assembly Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, बिहार शरीफ सीट पर राजनीतिक समीकरण दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है. यहां महागठबंधन के भीतर ही कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने हैं, जिसे लेकर 'फ्रेंडली फाइट' की चर्चा पूरे प्रदेश में गर्म है. महागठबंधन के लिए बिहारशरीफ सीट हमेशा से अहम मानी जाती रही है, क्योंकि यहां का एम-वाई (मुस्लिम–यादव) समीकरण जीत-हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार यही समीकरण महागठबंधन के भीतर दरार का कारण बनता नजर आ रहा है. सीपीआई से शिवकुमार यादव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उमैर खान को उम्मीदवार बनाया है. दोनों ही दल महागठबंधन के घटक हैं. वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता को पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व और नीतीश का सुशासन पसंद है. विकास के लिए बिहार की जनता एनडीए को वोट करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि वे अगली सरकार बनाने जा रहे हैं.

