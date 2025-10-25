Advertisement
Bihar Chunav 2025 Live: 'फ्रेंडली फाइट' में फंसा महागठबंधन! बिहारशरीफ में कांग्रेस vs CPI की लड़ाई, दोनों का दावा- 'टारगेट सिर्फ BJP'

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि हमने लगातार स्पष्ट किया है कि हम यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं. जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है. वहीं, कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है. राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद सासाराम संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान के बेटे और निर्दलीय प्रत्याशी रवि शंकर पासवान ने राजद ज्वाइन कर ली. राजद ने मोहनिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर पासवान को अपना समर्थन दे दिया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 25, 2025, 05:54 AM IST

बिहार की खबरें (File Photo)
LIVE Blog

Bihar Assembly Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, बिहार शरीफ सीट पर राजनीतिक समीकरण दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है. यहां महागठबंधन के भीतर ही कांग्रेस और सीपीआई आमने-सामने हैं, जिसे लेकर 'फ्रेंडली फाइट' की चर्चा पूरे प्रदेश में गर्म है. महागठबंधन के लिए बिहारशरीफ सीट हमेशा से अहम मानी जाती रही है, क्योंकि यहां का एम-वाई (मुस्लिम–यादव) समीकरण जीत-हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार यही समीकरण महागठबंधन के भीतर दरार का कारण बनता नजर आ रहा है. सीपीआई से शिवकुमार यादव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उमैर खान को उम्मीदवार बनाया है. दोनों ही दल महागठबंधन के घटक हैं. वहीं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता को पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व और नीतीश का सुशासन पसंद है. विकास के लिए बिहार की जनता एनडीए को वोट करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से दावा किया जा रहा है कि वे अगली सरकार बनाने जा रहे हैं.

25 October 2025
05:51 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर मुकाबला सीधा कांग्रेस vs CPI

नालंदा जिले की बिहारशरीफ विधानसभा सीट पर मुकाबला सीधा कांग्रेस vs CPI से हो गया है. सीपीआई प्रत्याशी शिवकुमार यादव ने कहा कि हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है. कांग्रेस से कोई टक्कर नहीं है. जनता विकास और संघर्ष की राजनीति को देख रही है. वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार उमैर खान ने भी कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है. जनता मालिक है, जनता का जो रूझान होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे. उन्होंने महागठबंधन के भीतर उठी अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस विषय पर फैसला पार्टी आलाकमान करेगा. महागठबंधन के दो उम्मीदवारों के बीच बंटा हुआ वोट विपक्ष के लिए मैदान आसान बना सकता है.

