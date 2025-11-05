Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण में मतदान कल, दूसरे चरण के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा. इस फेज में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को 3,75,13,302 मतदाता तय करेंगे. सियासी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा. पहले चरण में महागठबंधन की तरफ आरजेडी सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसके सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं. वीआईपी और सीपीआई छह-छह सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सीपीएम तीन और आईपी गुप्ता की आईआईपी ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इस तरह छह सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है. वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीट पर किस्मत आजमा रही है तो बीजेपी ने 48 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं. लोजपा-रामविलास ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के दो प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतनराम मांझी की हम भी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है. दूसरी ओर दूसरे चरण के लिए लड़ाई तेज हो गई है. आज दूसरे चरण के लिए तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ 18 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं.

