Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण में मतदान कल, दूसरे चरण के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को मतदान होगा. इस चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्निपरीक्षा इसी फेज में होनी है. दूसरी ओर दूसरे चरण के लिए लड़ाई तेज हो गई है. आज दूसरे चरण के लिए तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ 18 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा. इस फेज में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को 3,75,13,302 मतदाता तय करेंगे. सियासी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा. पहले चरण में महागठबंधन की तरफ आरजेडी सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसके सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं. वीआईपी और सीपीआई छह-छह सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सीपीएम तीन और आईपी गुप्ता की आईआईपी ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इस तरह छह सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है. वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीट पर किस्मत आजमा रही है तो बीजेपी ने 48 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं. लोजपा-रामविलास ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के दो प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतनराम मांझी की हम भी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है. दूसरी ओर दूसरे चरण के लिए लड़ाई तेज हो गई है. आज दूसरे चरण के लिए तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ 18 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं.

05 November 2025
07:29 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: राहुल गांधी ने फिर उठाए पीएम की डिग्री पर सवाल

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सभी बाते नहीं आती हैं, उन्हें एक झूठी डिग्री मिली है.'

07:14 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण में जन सुराज 121 तो 8 सीटों पर लड़ रही AIMIM

पहले चरण की 8 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी लड़ रही है. उनके सहयोगी चंद्र शेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं.  इसके अलावा जन सुराज पार्टी ने पहले चरण की 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

07:13 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण में हो जाएगा नीतीश-तेजस्वी की किस्मत फैसला

सियासी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा. पहले चरण में महागठबंधन की तरफ आरजेडी सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसके सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं. वीआईपी और सीपीआई छह-छह सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सीपीएम तीन और आईपी गुप्ता की आईआईपी ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इस तरह छह सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है. वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीट पर किस्मत आजमा रही है तो बीजेपी ने 48 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं. लोजपा-रामविलास ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के दो प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतनराम मांझी की हम भी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है. 

07:13 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को मतदान होगा. इस फेज में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 6 नवंबर को 3,75,13,302 मतदाता तय करेंगे.

