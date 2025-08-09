Bihar Chunav 2025 LIVE: 'FIR समझ में आता है', चिराग पासवान के जीजा का राहुल गांधी पर तगड़ा अटैक

Bihar assembly election 2025 live updates: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा भी नहीं है, लेकिन राज्य का सियासी पारा इतना गर्म है कि इसकी तपिश पूरे देश में देश में महसूस किया जा सकता है. जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर कराए जाने पर विपक्षी दल हमलावर हैं. वहीं, सत्ताधारी दल चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो खुलकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं. हालांकि, अभी इसकी आधिकारी पुष्टि नहीं हुई है. चलिए आप बिहार विधानसभा चुनाव की हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए Z Bihar Jharkhand का ये लाइव ब्लॉग, जहां आपको हर अपडेट मिलेगी सबसे फास्ट.