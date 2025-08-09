Bihar Chunav 2025 LIVE: 'FIR समझ में आता है', चिराग पासवान के जीजा का राहुल गांधी पर तगड़ा अटैक
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2873213
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 LIVE: 'FIR समझ में आता है', चिराग पासवान के जीजा का राहुल गांधी पर तगड़ा अटैक

Bihar vidhansabha chunav 2025 Live updates: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है. इस पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए और इसका निवारण कराना चाहिए.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 09, 2025, 07:13 AM IST

Trending Photos

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)
LIVE Blog

Bihar assembly election 2025 live updates: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा भी नहीं है, लेकिन राज्य का सियासी पारा इतना गर्म है कि इसकी तपिश पूरे देश में देश में महसूस किया जा सकता है. जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर कराए जाने पर विपक्षी दल हमलावर हैं. वहीं, सत्ताधारी दल चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो खुलकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं. राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं. हालांकि, अभी इसकी आधिकारी पुष्टि नहीं हुई है. चलिए आप बिहार विधानसभा चुनाव की हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए Z Bihar Jharkhand का ये लाइव ब्लॉग, जहां आपको हर अपडेट मिलेगी सबसे फास्ट.

09 August 2025
07:11 AM

Bihar Election 2025 LIVE: राहुल गांधी को SIR नहीं, FRI समझ में आता है: सांसद अरुण भारती

लोजपा (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखा है, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी मीडिया में बने रहने के लिए लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं.

TAGS

Bihar Assembly Electionbihar chunav 2025

Trending news

Bihar Assembly Election
Bihar Chunav 2025 LIVE: 'FIR समझ में आता है', चिराग पासवान के जीजा का राहुल गांधी पर तगड़ा अटैक
Bagaha News
मजदूर हैं साहब! काम के नाम कोई भी ठग ले, बगहा में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा
Ramayan Pal
सावन खत्म होने से एक दिन पहले ही 200 भेड़ चोरी! जंगल में रामायण पाल की हत्या
Nitish government
फ्री में महिलाएं करेंगी बस का सफर, नीतीश सरकार का रक्षाबंधन पर बड़ा गिफ्ट
Jamui News
ना इलाज के लिए, ना मौत के बाद मिला एंबुलेंस, ठेले पर शव को ले गए परिजन
Bagaha News
भगवान राम... माता जानकी और लव-कुश की जन्मस्थली को जोड़ेगी ये अमृत भारत ट्रेन
Monu Singh
अनंत सिंह पर फायरिंग के मुख्य आरोपी मोनू सिंह गिरफ्तार, STF ने बरौनी स्टेशन से दबोचा
Rohtas news
पुजारी ने की महंत की हत्या, आश्रम में पैसे और छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद
Jitan Ram Manjhi
Bihar SIR controversy: वोट चोरी के आरोपों पर जीतन राम मांझी का पलटवार
amit shah
SIR विवाद में अमित शाह का बयान, कहा- जो भारत में जन्मा नहीं, उसे वोट का अधिकार नहीं
;