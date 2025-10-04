Bihar Chunav 2025 Live: बिहार के युवाओं संग PM मोदी का संवाद, 62 करोड़ रुपये की योजनाओं की दी सौगात

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ शुक्रवार (3 अक्टूबर) को पटना पहुंच चुके हैं. ज्ञानेश कुमार आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके चुनावों की रूपरेखा तय करेंगे. वहीं दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 62 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ शुक्रवार (3 अक्टूबर) को पटना पहुंच चुके हैं. चुनाव आयोग की ओर से आज मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा तय की जाएगी. राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक पटना के होटल ताज में होगी. इसमें भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा-आर, रालोजपा, सीपीएम, माले, आप, बसपा समेत अन्य दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. वहीं दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार को करोड़ों रुपये की सौगात देने वाले हैं. पीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम-सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे. योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी जुड़ेंगे.
पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जुड़ेंगे. इसके अलावा बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री ऊर्जा ऑडिटोरियम में मौजूद रहेंगे. बिहार के कई जिलों से छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं.
खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमुई दौरा रद्द हो गया है. सीएम आज जमुई के बटिया जाने वाले थे. सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम खास था, क्योंकि इसमें 50 साल से लंबित बरनार जलाशय परियोजना का शिलान्यास होना था. दौरा रद्द होते ही शिलान्यास कार्यक्रम पर पानी फिर गया. इससे लोगों में निराशा छा गई. अब सभी की निगाहें नई तारीख की घोषणा पर टिकी हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार को करोड़ों रुपये की सौगात देने वाले हैं. पीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम-सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे. योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी जुड़ेंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान चुनावी प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा तय की जाएगी. राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक पटना के होटल ताज में होगी. इसमें भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा-आर, रालोजपा, सीपीएम, माले, आप, बसपा समेत अन्य दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है.
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ पटना में मौजूद हैं. वे शुक्रवार (3 अक्टूबर) की रात को पटना पहुंचे थे. वे आज मैराथन बैठकें करेंगे, जिसके बाद चुनाव का शेड्यूल तय किया जाएगा.