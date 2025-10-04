Bihar Chunav 2025 Live: बिहार के युवाओं संग PM मोदी का संवाद, 62 करोड़ रुपये की योजनाओं की दी सौगात

Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ शुक्रवार (3 अक्टूबर) को पटना पहुंच चुके हैं. चुनाव आयोग की ओर से आज मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनावी प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा तय की जाएगी. राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक पटना के होटल ताज में होगी. इसमें भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा-आर, रालोजपा, सीपीएम, माले, आप, बसपा समेत अन्य दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. वहीं दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार को करोड़ों रुपये की सौगात देने वाले हैं. पीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम-सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे. योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी जुड़ेंगे.

