Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव की तैयारियां देखने आज पटना आ रहे हैं CEC ज्ञानेश कुमार, उधर महिलाओं को CM नीतीश ने दिया बड़ा गिफ्ट

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ आज (शुक्रवार, 03 अक्टूबर) पटना पहुंच रहे हैं. यहां वे चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं. यह दूसरा मौका है जब नीतीश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. इससे पहले 26 सितंबर को भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में कुल 7500 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए थे.

