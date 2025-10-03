Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव की तैयारियां देखने आज पटना आ रहे हैं CEC ज्ञानेश कुमार, उधर महिलाओं को CM नीतीश ने दिया बड़ा गिफ्ट

Bihar Election Live: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ आज (शुक्रवार, 03 अक्टूबर) पटना पहुंच रहे हैं. यहां वे चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. ज्ञानेश कुमार कल यानी शनिवार को प्रदेश के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे. प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आज 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए हैं.
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ आज (शुक्रवार, 03 अक्टूबर) पटना पहुंच रहे हैं. यहां वे चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं. यह दूसरा मौका है जब नीतीश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. इससे पहले 26 सितंबर को भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में कुल 7500 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए थे.
Bihar Chunav 2025 Live: जेडीयू में प्रत्याशियों के चयन की कवायद शुरू
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया के तहत जमीनी स्तर पर हकीकत जानने को लेकर कवायद शुरू की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास में बड़ी संख्या में पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. इसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शामिल हैं. सीएम आवास से मिले निमंत्रण के तहत राज्य भर से नेता-कार्यकर्ता यहां जुटे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनसे मिलकर रायशुमारी कर रहे हैं. साथ ही फीडबैक ले रहे हैं.
Bihar Chunav 2025 Live: 10-10 हजार रुपये मिलने से जीविका दीदियां खुश
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज दूसरे किस्त के रूप में जीविका दीदियों को दस हजार रुपया दिया गया है. इसके लिए समस्तीपुर जिले के समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जीविका के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जिले के जीविका दीदियों को दस हजार रुपए प्रति दीदियों की दर से आज एक करोड़ की राशि दी गई है. इसको लेकर जीविका में काफी खुश नजर आ रही हैं.
Bihar Chunav 2025 Live: जेडीयू विधायक संजीव कुमार आज ज्वाइन करेंगे RJD
सीएम नीतीश कुमार को आज (शुक्रवार, 3 अक्टूबर) बड़ा झटका लगने वाला है. नीतीश कुमार का एक सिपाही आज लालू यादव के साथ जाने वाला है. जानकारी के मुताबिक, खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से जेडीयू विधायक संजीव कुमार आज राजद ज्वाइन कर सकते हैं. संजीव कुमार को राजद की सदस्यता दिलाने के लिए खुद तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे.
Bihar Chunav 2025 Live: महिलाओं को CM नीतीश ने दिया बड़ा गिफ्ट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं. यह दूसरा मौका है जब नीतीश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. इससे पहले 26 सितंबर को भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में कुल 7500 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए थे.
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ आज (शुक्रवार, 03 अक्टूबर) पटना पहुंच रहे हैं. यहां वे चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा. इसके बाद चुनाव आयोग की टीम कल यानी शनिवार (04 अक्टूबर) को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ रिव्यू बैठक करेंगे. सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में मतदान की तारीखों को लेकर रायशुमारी होगी. इसके बाद चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी.