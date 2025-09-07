Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव को लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में निर्वाचन आयोग की बैठक, पटना में हलचल तेज

Bihar Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 10 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है. इससे पहले की राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो, सत्ताधारी गठबंधन चुनावों के ऐलान से पहले कुछ बड़े फैसलों को धरातल पर उतारने की कोशिश में लगा है. वहीं महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है.
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. चुनावों को लेकर आगामी 10 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग की दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है. जानकारी के मुताबिक, इसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में भी चर्चा होगी. संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी. चुनावों को लेकर पटना में हलचल तेज हो गई है. सत्ताधारी गठबंधन चुनावों के ऐलान से पहले कुछ बड़े फैसलों को धरातल पर उतारने की कोशिश में लगा है. वहीं महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक
चुनाव आयोग ने आगामी 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है. इसमें बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में भी चर्चा होगी.