Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव का आज होगा ऐलान? इलेक्शन कमीशन शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Bihar Election 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम दिल्ली वापस लौट चुकी है और अब किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर एनडीए और महागठबंधन दोनों में अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है. हालांकि, अब दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू हो चुकी है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि महागठबंधन में कांग्रेस तो एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर मामला फंसा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:28 AM IST

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेकर दिल्ली वापस लौट चुकी है और अब किसी भी दिन चुनाव  की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर एनडीए और महागठबंधन दोनों में अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है. मायावती की पार्टी बसपा  के 2 उम्मीदवार और तेज प्रताप यादव के तीन उम्मीदवारों को छोड़कर अभी तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है. हालांकि, अब दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू हो चुकी है. तेजस्वी यादव ने आज (सोमवार, 06 अक्टूबर) महागठबंधन की बैठक बुलाई है. तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कल यानी रविवार (5 अक्टूबर) को एनडीए में शामिल सहयोगी नेताओं से मुलाकात की थी. सियासी गलियारों में चर्चा है कि महागठबंधन में कांग्रेस तो एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर मामला फंसा है.

06 October 2025
10:09 AM

Bihar Chunav 2025 Live: बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं मैथिली ठाकुर?

बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही हैं. बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने रविवार (5 अक्टूबर) को मैथिली ठाकुर और उनके परिवार से मुलाकात की थी. 

 

09:24 AM

Bihar Chunav 2025 Live: शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है. इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि 22 नवंबर से पहले बिहार चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी.

09:21 AM

Bihar Chunav 2025 Live: चुनाव ऐलान से पहले पटना मेट्रो का उद्घाटन

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले आज पटना मेट्रो का उद्घाटन होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले डिपो का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा. शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री खुद भी पटना मेट्रो में सफर कर सकते हैं.

09:17 AM

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव का आज हो सकता है ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग आज दोपहर के बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा. उम्मीद है कि इस बार बिहार सिर्फ एक से दो चरणों में होगा और छठ महापर्व के बाद मतदान होगा.

09:17 AM

Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला- सूत्र

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनडीए में सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला हो सकता है.
जेडीयू -101
बीजेपी -100
लोजपा - 26 (एक राज्यसभा, एक MLC)
RLM -8
HAM -8

