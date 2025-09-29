Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार NDA में जल्द होगा सीट शेयरिंग, महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने तय कर लिए प्रत्याशी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ को आगामी 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा कर सकते हैं. इस दौरान बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से बिहार के प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अधिकारियों का फेरबदल किया गया है. चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अभी एनडीए और महागठबंधन किसी भी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. हालांकि, अब दोनों गठबंधनों में सीटों शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source