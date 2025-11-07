Advertisement
Bihar Chunav LIVE Updates: पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का दंगल

Bihar Assembly Chunav Second Phase Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है.

Nov 07, 2025

पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का दंगल (File Photo)
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर हुई वोटिंग ने रिकॉर्ड कायम किया है. इस बार 64.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए सभी दल 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए रणभूमि में उतर चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ जैसे शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं. चुनाव प्रचार चरम पर है और आज भी इन दिग्गजों की कई ताबड़तोड़ रैलियां निर्धारित हैं.

07 November 2025
09:10 AM

Bihar Chunav LIVE: बक्सर में बिना डरे लोगों ने दिए वोट

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ. पहले चरण में बिहार की जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बक्सर समेत सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ. छपरा सहित सभी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हुई. दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 

08:44 AM

Bihar Chunav LIVE: आज अमित शाह की दो जनसभा

भागलपुर में आज अमित शाह की दो जनसभा है. बिहपुर के मड़वा मध्य विद्यालय में बीजेपी प्रत्याशी इंजीनियर कुमार शैलेंद्र के लिए वोट की अपील करेंगे. वहीं, पीरपैंती के प्रगति मैदान में बीेजपी प्रत्याशी मुरारी पासवान के समर्थन में जनसभा करेंगे. कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी है.

08:24 AM

Bihar Chunav LIVE: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रचार करेंगे

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रचार करेंगे. वह कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है इस जनसभा में महागठबंधन के नेता भी शामिल हो सकते हैं. 

07:55 AM

Bihar Chunav LIVE: एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने पहले चरण का मतदान समाप्त होने पर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है. इसके साथ ही, दूसरे चरण में भी हर जगह इसकी लहर दिखाई दे रही है.

07:39 AM

Bihar Chunav LIVE: पहले चरण के मतदान में अब तक का सबसे ज़्यादा 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज

बिहार में गुरुवार को इतिहास रचा गया, जहां पहले चरण के मतदान में कुल 64.66% मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से सबसे ज्दादा है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य के मतदाताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बधाई देते हुए यह घोषणा की. बिहार के 18 ज़िलों की इन 121 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त हुआ.

07:30 AM

Bihar Chunav LIVE: जन सुराज पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के प्रचार अभियान पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रदीप थाना क्षेत्र के नौनी गांव में बुधवार की देर शाम प्रचार करने पहुंचे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सुभाष पासवान के काफिले पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया.

07:24 AM

Bihar Chunav LIVE: भभुआ पहुंचेंगे पीएम मोदी, एनडीए में फूंकेंगे जीत का बिगुल

कैमूर जिले के भभुआ शहर के पटेल कॉलेज मैदान में आज 7 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है. इस कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है. एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं और प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जनसमर्थन जुटाने का अभियान लगातार चल रहा है.

bihar chunav 2025

