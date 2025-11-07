Bihar Chunav LIVE Updates: पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का दंगल

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर हुई वोटिंग ने रिकॉर्ड कायम किया है. इस बार 64.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए सभी दल 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए रणभूमि में उतर चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ जैसे शीर्ष नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं. चुनाव प्रचार चरम पर है और आज भी इन दिग्गजों की कई ताबड़तोड़ रैलियां निर्धारित हैं.

Add Zee News as a Preferred Source