Bihar Election 2025 Live: अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश, पटना के मौर्या होटल में हुई मुलाकात

Bihar Chunav Live Update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं. शाह आज यानी गुरुवार (18 सितंबर) को रोहतास और बेगूसराय के दौरे पर रहेंगे. यहां वे 20 जिलों के पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं संग बैठक करने वाले हैं. उनकी बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए की जीत सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाई जाएगी. इसके बाद शाह बेगूसराय में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी कार्यकर्ताओं संग चुनावी रणनीति तय करेंगे. शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. ऐसा माना जा रहा कि इसमें वह कथित 'वोट चोरी' से जुड़े नए खुलासे कर सकते हैं. पटना में उन्होंने दावा किया था कि वोट चोरी को लेकर वो 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाले हैं.

