Bihar Election 2025 Live: अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश, पटना के मौर्या होटल में हुई मुलाकात
Bihar Election 2025 Live: अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश, पटना के मौर्या होटल में हुई मुलाकात

Bihar Chunav Live Update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं. शाह आज यानी गुरुवार (18 सितंबर) को बिहार के 20 जिलों के बीजेपी नेताओं-कार्यकर्ताओं संग अहम बैठक करने वाले हैं. शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. ऐसा माना जा रहा कि इसमें वह कथित 'वोट चोरी' से जुड़े नए खुलासे कर सकते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:58 AM IST

Bihar Chunav Live Update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के चुनावी रण में उतर चुके हैं. शाह आज यानी गुरुवार (18 सितंबर) को रोहतास और बेगूसराय के दौरे पर रहेंगे. यहां वे 20 जिलों के पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं संग बैठक करने वाले हैं. उनकी बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे. इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए की जीत सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाई जाएगी. इसके बाद शाह बेगूसराय में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी कार्यकर्ताओं संग चुनावी रणनीति तय करेंगे. शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. ऐसा माना जा रहा कि इसमें वह कथित 'वोट चोरी' से जुड़े नए खुलासे कर सकते हैं. पटना में उन्होंने दावा किया था कि वोट चोरी को लेकर वो 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाले हैं.

18 September 2025
11:54 AM

Bihar Chunav Live Update: सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पटना के मौर्या होटल में मुलाकात हुई. करीब 20 मिनट तक दोनों में बातचीत हुई. सूत्रों के मुताबिक, दोनों के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है. 

11:35 AM

Bihar Chunav Live Update: अमित शाह से मिले सीएम नीतीश कुमार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं. शाह अपने इस दौरे पर रोहतास और बेगूसराय जाकर वहां बीजेपी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की है. पटना के होटल मौर्या में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है.

11:30 AM

Bihar Chunav Live Update: चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि हमारी डिमांड है कि ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आप कर्नाटक सीआईडी को सारे सबूत दीजिए. नहीं तो पूरा हिंदुस्तान ये मानेगा कि आप वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं.

11:25 AM

Bihar Chunav Live Update: कांग्रेस के वोटर डिलीट किए जा रहे- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के वोटरों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं. सॉफ्टवेयर के जरिए यह काम किया जा रहे हैं. कांग्रेस की विधानसभाओं को टारगेट करके यह काम किया जा रहा है. राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने वालों की रक्षा कर रहा है. कर्नाटक सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की. उसने इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया.

10:47 AM

Bihar Chunav Live Update: यह हाइड्रोजन बम नहीं है- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है. यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और समझाने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है.

10:43 AM

Bihar Chunav Live Update: लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश- निशिंकात दुबे

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज राहुल गांधी अपनी प्रेस कांफ्रेंस के जरिए भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा बनेंगे. मेरा पीआईबी और ईडी से आग्रह है कि 2004 से लेकर 2025 तक सैम पित्रोदा जो अमेरिका में रहकर कांग्रेस को संचालित करते हैं, उनके पूरी फंडिंग, उनकी मुलाकात, वह राहुल गांधी को विदेश दौरों पर किनसे मुलाकात करवाते हैं, इन सबकी जांच होनी चाहिए. कांग्रेस ने भिंडरावाले, 1967 में कम्युनिस्ट का समर्थन लेकर तिरुपति से पशुपतिनाथ तक नक्सली पैदा किए, अब सोरोस, रॉकफेलर, USAiD के साथ मिलकर अराजकता फैलाना चाहते हैं.

10:41 AM

Bihar Chunav Live Update: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस का ट्वीट

 

10:38 AM

Bihar Chunav Live Update: अमित शाह थोड़ी देर में रोहतास पहुंचेंगे

गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में रोहतास पहुंचेंगे. शाह डेहरी के ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब के प्रांगण में तीन हजार से अधिक कार्यकर्ताओं से वे संवाद करेंगे. शाहाबाद तथा मगध क्षेत्र की कार्यकर्ता सुबह से ही यहां पहुंच गए हैं.

10:34 AM

Bihar Chunav Live Update: बिहार में कांग्रेस के इलेक्शन कमिटी की बैठक आज

बिहार में कांग्रेस के इलेक्शन कमिटी की पहली बैठक आज होगी. कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में 1 बजे प्रदेश इलेक्शन कमिटी की बैठक होगी. इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा होगी. बैठक में सभी 39 सदस्य शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बिहार इलेक्शन कमेटी की घोषणा की थी. 

10:33 AM

Bihar Chunav Live Update: आज तेजस्वी की यात्रा का शेड्यूल

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है. तेजस्वी यादव सुबह 9 बजे बेगूसराय सर्किट हाउस से यात्रा के लिए निकलेंगे. मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के रमजानपुर चौक होते हुए तेजस्वी साहेबपुर कमाल पहुंचेंगे. वही खगड़िया जिले में तेजस्वी यादव खगड़िया विधानसभा, परबत्ता विधानसभा, बेलदौर विधानसभा, सहरसा जिले में सोनबरसा विधानसभा, सिद्धेश्वर विधानसभा पहुंचेंग. उसके बाद मधेपुरा जिले में मधेपुरा विधानसभा में एक रैली करेंगे. रात्रि विश्राम मधेपुरा में करेंगे.

