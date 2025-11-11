Bihar Chunav 2025 Live Updates: शुरू हुआ दूसरे चरण का मतदान; 3,70,13,556 मतदाता करेंगे 1302 उम्मीदवारों की किस्मत तय

Bihar Chunav Phase 2 Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज (11 नवंबर) 7 बजे से शुरू हो गया है. दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. इस चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 5,28,954 मतदाता पहली बार वोटिंग कर रहे हैं.
Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है. इस चरण में दो पूर्व उप मुख्यमंत्री (तार किशोर प्रसाद एवं रेणु देवी) और नीतीश कुमार के 10 मंत्रियों के अलावा तीन दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में हैं. दूसरे और आखिरी चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से 5,28,954 मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे. इस चरण के पुरुष मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,95,44,041 है, जबकि 1,74,68,572 महिला वोटर हैं. वही, मधुबनी में कुल 10 विधानसभा सीटों के लिए 3882 बूथों पर मतदान हो रहा है. जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 3123747 है. जिनमें पुरुष वोटर 1655417 और महिला वोटरों की संख्या 1468190 है. 10 सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी मैदान में है. प्रत्येक विधानसभा में 3-3 महिला मतदान केन्द्र, 23 आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गए हैं. जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. साथ ही, किशनगंज के बहादुरगंज, ठाकूरगंज, किशनगंज और कोचाधामन, चारों विधानसभा में मतदाताओं की संख्या कुल 11लाख 25 हजार 959 है. 1366 मतदान केंद्र बनायें गए हैं, जिसमें 363 बूथों को क्रिटिकल घोषित किया गया है. प्रत्येक मतदान केंद्रों में 1200 मतदाता निर्धारित है. प्रत्येक बूथों पर (CAPF) केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल की तैनाती है.
Nawada Voting LIVE Update: नवादा में सुबह 7:00 से मतदान शुरू
नवादा: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है. जहां मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है. मतदान को लेकर मतदाताओं में कभी उत्साह देखा जा रहा है. वही मतदाताओं ने बताया कि हम विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं.
Arwal Voting LIVE Update: कड़ी सुरक्षा के बीच अरवल और कुर्था में मतदान शुरू, मतदाताओं में उत्साह
अरवल जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों अरवल और कुर्था में आज सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. अरवल विधानसभा क्षेत्र में 325 मतदान केंद्रों पर 2 लाख 62 हजार 580 मतदाता वोट डाल रहे हैं, जबकि कुर्था विधानसभा क्षेत्र में 326 केंद्रों पर 2 लाख 62 हजार 354 मतदाता अपने उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे. दोनों क्षेत्रों में कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं.
Patna Voting LIVE Update: अपने बच्चों का भविष्य के निर्माण के लिए NDA को जिताएं- श्रवण कुमार
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, 'मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि 2005 से पहले और बाद की स्थिति का मूल्यांकन करके वोट दें. अपने बच्चों का भविष्य के निर्माण के लिए NDA को जिताएं.'
#WATCH पटना, बिहार | #BiharElection2025 | बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि 2005 से पहले और बाद की स्थिति का मूल्यांकन करके वोट दें। अपने बच्चों का भविष्य के निर्माण के लिए NDA को जिताएं..." pic.twitter.com/EgIsNH5JWm
Patna Voting LIVE Update: हमने INDI गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ दिया है- अशोक चौधरी
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, 'मतदाता हमारे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बिहार के विकास को ताकत दें. पहले चरण के चुनाव में ही हमने INDI गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ दिया है. दूसरे चरण में और अच्छी स्थिति होगी.'
#WATCH पटना, बिहार | #BiharElection2025 | बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "मतदाता हमारे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बिहार के विकास को ताकत दें... पहले चरण के चुनाव में ही हमने INDI गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दूसरे चरण में और अच्छी स्थिति होगी।" pic.twitter.com/6bdThFF7gL
Bihar Chunav Live Update: 243 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू
बिहार चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 122 पर मतदान शुरू हो गया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा और अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं.
Purnia Voting LIVE Update: पूर्णिया जिले में सात विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू
पूर्णिया जिले में सात विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग सुबह से ही कतारों में मौजूद हैं. पूर्णिया की कलाभवन में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर किलकारी की बच्चियां पारंपरिक नृत्य के साथ मतदाताओं का स्वागत कर रही हैं. साथ ही आदिवासी संस्कृति की विभिन्न झलक इस मतदान केंद्र पर दिखाया गया है.
Purnia Voting LIVE Update: एक बड़े बदलाव की तरफ बिहार है- पप्पू यादव
पूर्णिया: बिहार विधानसभा चुनाव पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, 'SIR में 69 लाख वोट काटे गए, फिर मतदान कैसे बढ़ सकता है. मतदान कम हुआ है. एक बड़े बदलाव की तरफ बिहार है. बिहार की जनता बदलाव चाहती है. नई पीढ़ी नया सपना देख रही है.'
#WATCH | पूर्णिया: बिहार विधानसभा चुनाव पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "SIR में 69 लाख वोट काटे गए, फिर मतदान कैसे बढ़ सकता है। मतदान कम हुआ है...एक बड़े बदलाव की तरफ बिहार है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। नई पीढ़ी नया सपना देख रही है।" pic.twitter.com/Wrp8FDOO0L
Purnia Voting LIVE Update: पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल
पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल चल रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होगा.
#WATCH बिहार: पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होगा। pic.twitter.com/u47re5NoYn
Bhagalpur Voting LIVE Update: दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारी जारी
भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारी जारी हैं. वीडियो बूथ संख्या-47 दुर्गा चरण उच्च विद्यालय से है.
#WATCH भागलपुर (बिहार): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारी जारी हैं। वीडियो बूथ संख्या-47 दुर्गा चरण उच्च विद्यालय से है। pic.twitter.com/J3uR7OxXNM
Jehanabad Voting LIVE Update: जहानाबाद में 31 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में होगी कैद
जहानाबाद में भी दूसरे चरण का मतदान आज होना है. तीनों विधानसभा क्षेत्रों के 1009 बूथों पर वोट डाले जाएंगे. जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. तीनों विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है. कुल 31 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में कैद होगा. जिलेभर में धारा 144 लागू है, हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. तीनों विधानसभा में कुल मतदाता 808152 है, जिनमें पुरुष 428012, महिला 380127 है. जबकि 13 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है.
Purina Voting LIVE Update: पूर्णिया जिले में विधानसभा चुनाव आज
पूर्णिया जिले में कुल सात विधानसभा है, जिसके लिए 2553 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 492 है तो अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 23 है. जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 20 लाख 93 हजार है.
Arawl Voting LIVE Update: अरवल विधानसभा में 325 मतदान केंद्र
अरवल जिले में दो विधानसभा क्षेत्र में 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी. अरवल विधानसभा में कुल 325 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2 लाख 62 हजार 580 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वही, कुर्था विधानसभा क्षेत्र में 326 मतदान केंद्रों पर 2 लाख 62 हजार 354 मतदाता वोट डालेंगे. इन दोनों क्षेत्रों में कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं, अरवल से 16 और कुर्था से 13 उम्मीदवार.
Bhagalpur Voting LIVE Update: भागलपुर की सात विधानसभा सीटों पर मतदान आज
भागलपुर में सात विधानसभा सीटों भागलपुर, नाथनगर, कहलगांव, सुल्तानगंज, पीरपैंती, कहलगांव ,गोपालपुर, बिहपुर में 7 बजे सुबह मतदान होगा शुरू. 2678 मतदान केंद्रों पर 22 लाख 18 हजार 492 मतदाता मतदान करेंगे. जिले 35 आदर्श मतदान केंद्र में बनाए गए हैं. महिलाओं के लिए सखी मतदान केंद्र की सुविधा भी है.