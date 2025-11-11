Bihar Chunav 2025 Live Updates: शुरू हुआ दूसरे चरण का मतदान; 3,70,13,556 मतदाता करेंगे 1302 उम्मीदवारों की किस्मत तय

Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है. इस चरण में दो पूर्व उप मुख्यमंत्री (तार किशोर प्रसाद एवं रेणु देवी) और नीतीश कुमार के 10 मंत्रियों के अलावा तीन दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में हैं. दूसरे और आखिरी चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से 5,28,954 मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे. इस चरण के पुरुष मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,95,44,041 है, जबकि 1,74,68,572 महिला वोटर हैं. वही, मधुबनी में कुल 10 विधानसभा सीटों के लिए 3882 बूथों पर मतदान हो रहा है. जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 3123747 है. जिनमें पुरुष वोटर 1655417 और महिला वोटरों की संख्या 1468190 है. 10 सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी मैदान में है. प्रत्येक विधानसभा में 3-3 महिला मतदान केन्द्र, 23 आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गए हैं. जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है. साथ ही, किशनगंज के बहादुरगंज, ठाकूरगंज, किशनगंज और कोचाधामन, चारों विधानसभा में मतदाताओं की संख्या कुल 11लाख 25 हजार 959 है. 1366 मतदान केंद्र बनायें गए हैं, जिसमें 363 बूथों को क्रिटिकल घोषित किया गया है. प्रत्येक मतदान केंद्रों में 1200 मतदाता निर्धारित है. प्रत्येक बूथों पर (CAPF) केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल की तैनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source