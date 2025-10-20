Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, महागठबंधन में अब तक नहीं हुई सीट शेयरिंग

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. इसी बीच पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट कटने से नाराज नेता पहुंच रहे हैं. मोतिहारी के मधुबन विधानसभा के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मदन शाह ने कुर्ता फाड़ कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर विरोध किया. उन्होंने पार्टी नेता संजय यादव पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप भी लगाया. तो वही, RJD की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल के टिकट काटे जाने पर वो बगावत के मूड में आ गई है. सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से स्मिता पूर्वे को टिकट दिए जाने के बाद अब रितु जायसवाल परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. इन्होंने कहा कि गद्दार व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो पार्टी के लिए एमएलसी चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ खड़ा था.

