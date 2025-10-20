Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, महागठबंधन में अब तक नहीं हुई सीट शेयरिंग

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले काफी बवाल देखने को मिल रहा है. एक तरफ एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वही महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है. राजद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है. मोतिहारी के मधुबन विधानसभा के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मदन शाह ने कुर्ता फाड़ कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर विरोध किया.
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. इसी बीच पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट कटने से नाराज नेता पहुंच रहे हैं. मोतिहारी के मधुबन विधानसभा के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मदन शाह ने कुर्ता फाड़ कर राबड़ी देवी के आवास के बाहर विरोध किया. उन्होंने पार्टी नेता संजय यादव पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप भी लगाया. तो वही, RJD की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल के टिकट काटे जाने पर वो बगावत के मूड में आ गई है. सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र से स्मिता पूर्वे को टिकट दिए जाने के बाद अब रितु जायसवाल परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. इन्होंने कहा कि गद्दार व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो पार्टी के लिए एमएलसी चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ खड़ा था.
Bihar Chunav 2025 Live Update: सुपौल के लोग बदलाव चाहते हैं- अनुपम
सुपौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपम ने पुराने ट्यूट को लेकर बेबाकी से कहा कि ये ट्वीट 2012 का है. उस समय हम तत्कालीन सरकार के विरोध में थे. इसका वर्तमान समय से कोई मतलब नहीं है. सुपौल के लोग बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव के वाहक हैं. जो लोग 13 साल पुरानी बातों को अभी सुर्खियों में ला रहे हैं, वो बदलाव के बाधक हैं.