Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: मतदान के बाद जारी होगा एग्जिट पोल, पोल्स ऑफ पोल्स में देखिए प्रचंड वोटिंग का किसको मिलेगा फायदा?

Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब एक घंटे से भी कम समय बचा है. इस चरण के मतदाताओं में भी भारी जोश देखने को मिला. दोपहर 03 बजे तक ही 60.40 प्रतिशत लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे. चुनाव आयोग की ओर से फाइनल आंकड़ा देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा. वहीं पहले चरण में 06 नवंबर को 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ था. यह अबतक का रिकॉर्ड है. दूसरे चरण में वोटिंग समाप्त होने के बाद न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों की ओर से Exit Poll जारी किए जाएंगे, जिससे यह समझने में आसानी होगी कि बंपर वोटिंग से किसको फायदा मिलेगा. बता दें कि एग्जिट पोल्स में मतदाताओं से बातचीत के आधार पर एक अंदाजा लगाया जाता है. आपको फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा.

