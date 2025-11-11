Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: मतदान के बाद जारी होगा एग्जिट पोल, पोल्स ऑफ पोल्स में देखिए प्रचंड वोटिंग का किसको मिलेगा फायदा?

Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस चरण में सीमांचल की सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई. वहीं मगथ रीजन के मतदाता इसमें पिछड़ते हुए नजर आए. वहीं पहले चरण की सभी 121 सीटों पर 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ था. वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों की ओर से Exit Poll जारी किए जाएंगे.
Trending Photos
Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब एक घंटे से भी कम समय बचा है. इस चरण के मतदाताओं में भी भारी जोश देखने को मिला. दोपहर 03 बजे तक ही 60.40 प्रतिशत लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे. चुनाव आयोग की ओर से फाइनल आंकड़ा देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा. वहीं पहले चरण में 06 नवंबर को 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ था. यह अबतक का रिकॉर्ड है. दूसरे चरण में वोटिंग समाप्त होने के बाद न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों की ओर से Exit Poll जारी किए जाएंगे, जिससे यह समझने में आसानी होगी कि बंपर वोटिंग से किसको फायदा मिलेगा. बता दें कि एग्जिट पोल्स में मतदाताओं से बातचीत के आधार पर एक अंदाजा लगाया जाता है. आपको फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा.
Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: ओपिनियन पोल में किसकी बन रही थी सरकार?
एग्जिट पोल से पहले तमाम न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया था. कुछ ओपिनियन पोल में एनडीए सरकार की वापसी हो रही थी तो कुछ में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई गई थी.
Times Now-JVC
एनडीए- 120 से 140 सीटें
महागठंधन- 93 से 112 सीटें
अन्य- 8 से 10 सीटें
IANS-Matrize
एनडीए- 153 से 164 सीटें
महागठबंधन- 76 से 87 सीटें
अन्य- 1 से 2 सीटें
POLSTRAT-People’s Insight Survey
एनडीए- 133 से 143 सीटें
महागठबंधन- 93 से 102 सीटें
अन्य- 7 से 17 सीटें
Chanakya Strategies Survey
एनडीए- 128 से 134 सीटें
महागठबंधन- 102 से 108 सीटें
अन्य- 5 से 9 सीटें
Poll Tracker
महागठबंधन- 118 से 127 सीटें
एनडीए- 111 से 115 सीटें
जन सुराज- 4 से 7 सीटें
अन्य- 6 सीटें
Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 67.14% मतदान
अंतिम चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहे मतदान में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया है. शाम 5 बजे तक राज्य में कुल 67.14% मतदान दर्ज किया गया है, जो पहले चरण की तरह ही रिकॉर्ड भागीदारी का संकेत है.
Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: दोपहर 3 बजे तक 60.40 प्रतिशत हुआ मतदान
अररिया- 59.80
अरवल- 58.26
औरंगाबाद- 60.59
बांका- 63.03
भागलपुर- 58.37
गया- 62,74
जहानाबाद- 58.72
जमुई- 63.33
कैमूर- 62.26
कटिहार- 63.80
किशनगंज- 66.10
मधुबनी- 55.53
नवादा- 53.17
पश्चिम चंपारण- 61.99
पूर्णिया- 64.22
पूर्वी चंपारण- 61.92
रोहतास- 55.92
शिवहर- 61.85
सीतामढ़ी- 58.32
सुपौल- 62.06