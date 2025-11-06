Bihar Chunav LIVE Updates: पहले चरण का मतदान आज, 18 जिलों की 121 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत होगी EVM में कैद

Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग 7 बजे से शुरू होने वाली है. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद होगी. मुंगेर में 7 नक्सल बूथों पर पहली बार मतदाता करेंगे मतदान करने वाले हैं. लगभग 20 वर्षों बाद मतदाता मतदान करेंगे. मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री जवानों को लगाया गया है. एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि तारापुर विधानसभा के पांच बूथ ओर जमालपुर विधानसभा के दो बूथ पर कई सालों बाद मतदाता मतदान करने वाले हैं. चुनाव में पहले मतदान केंद्र को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता था. वहीं दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 28 लाख 90 हजार मतदाता आज 3329 बूथों पर करेंगे मतदान करेंगे. दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 आदर्श मतदान केंद्र, 54 पिंक बूथ (महिला) मतदान केंद्र एवं 22 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाये गये हैं. वेव कॉस्टिंग के माध्यम से बूथों पर हो रही गतिविधियों को कंट्रोल रूम में सीधी तस्वीर दिखेगी. सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अर्ध सैनिक बल, बिहार पुलिस, होमगार्ड तक बूथों पर तैनात किए गए हैं.

