Bihar Chunav LIVE Updates: पहले चरण का मतदान आज, 18 जिलों की 121 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत होगी EVM में कैद

Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज होगा.  सुबह 7 बजे से बिहार की 121 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी. पहले फेज में 18 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:35 AM IST

Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग 7 बजे से शुरू होने वाली है. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद होगी. मुंगेर में 7 नक्सल बूथों पर पहली बार मतदाता करेंगे मतदान करने वाले हैं. लगभग 20 वर्षों बाद मतदाता मतदान करेंगे. मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री  जवानों को लगाया गया है. एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया  कि तारापुर विधानसभा के पांच बूथ ओर जमालपुर विधानसभा के दो बूथ पर कई सालों बाद मतदाता मतदान करने वाले हैं. चुनाव में पहले  मतदान केंद्र को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता था. वहीं दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 28 लाख 90 हजार मतदाता आज 3329 बूथों पर करेंगे मतदान करेंगे. दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 आदर्श मतदान केंद्र, 54 पिंक बूथ (महिला) मतदान केंद्र एवं 22 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र बनाये गये हैं. वेव कॉस्टिंग के माध्यम से बूथों पर हो रही गतिविधियों को कंट्रोल रूम में सीधी तस्वीर दिखेगी. सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, अर्ध सैनिक बल, बिहार पुलिस, होमगार्ड तक बूथों पर तैनात किए गए हैं.

06 November 2025
06:34 AM
Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा सीटों पर मतदान आज
 
गोपालगंज: बिहार विधानसभा चुनाव आज. जिले के 6 विधानसभा में 18 लाख 16 हजार मतदाता 2373 मतदान केंद्रों पर करेंगे मताधिकार. कुल 46 उम्मीदवार है चुनावी मैदान में. सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए हैं.
06:27 AM
Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: सहरसा में  12 लाख 96 हजार मतदाता आज करेंगे मतदान
 
सहरसा के चार विधानसभा क्षेत्र सहरसा, सोनवर्षा, सिमरीबख्तियारपुर और महिषी में आज होंगे मतदान. कुल 1566 बूथ बनाए गए हैं, जिनपर 12 लाख 96 हजार मतदाता मतदान करेंगे. सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सहरसा और सोनवर्षा विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. सिमरीबख्तियारपुर और महिषी विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा.
06:18 AM

Bihar Chunav First Phase Voting LIVE Updates: मुंगेर में तीन विधानसभा क्षेत्रों में 1208 मतदान केंद्र

मुंगेर: जिले के तीन विधानसभा को लेकर 1208 मतदान केंद्र बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर बिहार पुलिस जवान और अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति. जिले तीन विधानसभा में एक-एक पिंक बूथ बनाए गए हैं. वही एक-एक आर्दश मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं.

