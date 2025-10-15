Bihar Chunav 2025 Live: नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना हुए कुशवाहा, अमित शाह होगी मुलाकात, आज तमाम बड़े नेता भरेंगे अपना पर्चा

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद भी घमासान देखने को मिल रही है. कभी जीतन राम मांझी का दर्द बाहर आता है तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, जबकि अब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की तबीयत खराब कर दी है. सीट बंटवारे से नाराज कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. जिसके बाद आधी रात को बीजेपी नेता एक्टिव हो गए और तुरंत कुशवाहा से मिलने पहुंचे. इस मुलाकात के बाद भी बात बनते हुए नजर नहीं आ रही है. कुशवाहा को आज (बुधवार, 15 अक्टूबर) अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है. उधर दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव आज अपना नामांकन करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source