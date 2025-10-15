Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962125
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 Live: नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना हुए कुशवाहा, अमित शाह होगी मुलाकात, आज तमाम बड़े नेता भरेंगे अपना पर्चा

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में काफी घमासान देखने को मिल रहा है. एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद भी सहयोगियों की नाराजगी देखने को मिल रही है. दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को कांग्रेस ने CEC बैठक में अपनी 40 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर लिया है. आज शाम तक कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी आ सकती है. वहीं सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव आज अपना नामांकन करेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:27 AM IST

Trending Photos

उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद भी घमासान देखने को मिल रही है. कभी जीतन राम मांझी का दर्द बाहर आता है तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, जबकि अब उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की तबीयत खराब कर दी है. सीट बंटवारे से नाराज कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. जिसके बाद आधी रात को बीजेपी नेता एक्टिव हो गए और तुरंत कुशवाहा से मिलने पहुंचे. इस मुलाकात के बाद भी बात बनते हुए नजर नहीं आ रही है. कुशवाहा को आज (बुधवार, 15 अक्टूबर) अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है. उधर दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव आज अपना नामांकन करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
15 October 2025
08:21 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: जेडीयू ने बांटे सिंबल, नामांकन का दौर शुरू 

सिंबल मिलने के बाद प्रत्याशियों की तैयारी शुरू. नामांकन के लिए प्रत्याशियों ने शुरू की तैयारी. जेडीयू विधायक मनोज यादव आगामी 17 अक्टूबर को करेंगे नामांकन. बांका के बेलहर से विधायक हैं मनोज यादव. वहीं पंचायत राज मंत्री केदार गुप्ता भी 17 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट से विधायक हैं केदार गुप्ता. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. गोपालगंज की भौरे सीट से विधायक हैं सुनील कुमार.

08:18 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: मटिहानी से विधायक राजकुमार सिंह को JDU ने दिया टिकट

विधायक राजकुमार सिंह को जेडीयू ने बेगूसराय की मटिहानी सीट से सिंबल दिया है. जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. बता दें कि 2020 में लोजपा के टिकट पर विधायक बने राजकुमार सिंह कुछ दिनों बाद ही जेडीयू में शामिल हो गए थे. अब जेडीयू ने राजकुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है.

07:50 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: प्रशांत किशोर पर राजद नेता का बड़ा खुलासा

भागलपुर से राजद के उपाध्यक्ष अनिकेत यादव ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर बड़ा खुलासा किया है. अनिकेत यादव ने कहा कि पीके की नीति यह नहीं कि उनका प्रत्याशी भले ही ना जीते, बस राजद को कमजोर करना है. अनिकेत यादव ने कहा कि पीके ने मुझसे संपर्क किया था.

07:48 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: 'मिसाइल मैन' की जयंती पर सीएम नीतीश का ट्वीट

सीएम नीतीश कुमार ने मिसाइल मैन यानी भारत रत्न और देश के सर्वप्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया. सीएम ने लिखा कि उनका जीवन, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका योगदान और युवाओं को प्रेरित करने वाला उनका व्यक्तित्व सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा.

07:43 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: कुशवाहा ने रालोमो की आपात बैठक रद्द की

एनडीए में सीट शेयरिंग से नाराज रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज दोपहर 12.30 बजे पटना में पार्टी की आपात मीटिंग बुलाई थी. लेकिन अब कुशवाहा को अमित शाह ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है. कुशवाहा सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. जिसके बाद कुशवाहा ने पार्टी की आपात बैठक को रद्द कर दिया है.

07:35 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बीजेपी कार्यालय में देर रात उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया

पटना में देर रात BJP कार्यालय में कई उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया. बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह को सिंबल मिला. वहीं बरूराज से अरुण सिंह ने सिंबल लिया. पूर्व सांसद अजय निषाद ने अपनी पत्नी के लिए सिंबल लिया. इस दौरान सिंबल लेने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि हमें उम्मीदवार बनाने के लिए, वे पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. 

TAGS

bihar chunav 2025Bihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!
Dhanbad News
धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, SSP की स्पष्ट चेतावनी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना हुए कुशवाहा, अमित शाह होगी मुलाकात, आज तमाम बड़े नेता भरेंगे अपना पर्चा
bihar chunav 2025
नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने खराब कर दी NDA की तबीयत! आधी रात को मिलने पहुंचे BJP नेता
Goreakothi Vidhan Sabha seat history of close contest between the BJP and RJD
Goreakothi Vidhan Sabha: 2010 के बाद से भाजपा और राजद के बीच रही है कांटे की टक्कर
Aam Aadmi Party
आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, अब तक 70 नाम घोषित
Maharajganj Vidhan Sabha Seat
Maharajganj Seat: 2020 में लोजपा ने बदला था समीकरण, जेडीयू के हाथ से फिसली थी सीट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: BSP की पहली सूची जारी, सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव
Congress CEC Meeting
महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल! कांग्रेस CEC की बैठक में 35+ उम्मीदवारों पर मुहर
Prashant Kishor
राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, जन सुराज ने चंचल सिंह को दिया टिकट