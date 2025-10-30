Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव में आज आमने-सामने होंगे PM मोदी-राहुल गांधी, अमित शाह-CM नीतीश भी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अब अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है. पहले चरण की लड़ाई के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बिहार की सियासत में आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) का दिन काफी बड़ा होने वाला है. आज एनडीए की ओर से पीएम मोदी खुद मैदान में उतरने वाले हैं. तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी महागठबंधन का प्रचार करते दिखाई देंगे. इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. वहीं तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं. उधर दूसरी ओर आज एनडीए अपना घोषणापत्र भी जारी करने वाला है. इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पर मौजूद रहेंगे. बता दें कि महागठबंधन का घोषणापत्र पहले ही जारी हो चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source