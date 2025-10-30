Advertisement
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव में आज आमने-सामने होंगे PM मोदी-राहुल गांधी, अमित शाह-CM नीतीश भी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव में आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) PM मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे. पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा जिले में एक-एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं राहुल गांधी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और बरबीघा में चुनावी रैली करेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:24 AM IST

राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी (फाइल फोटो)
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अब अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है. पहले चरण की लड़ाई के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बिहार की सियासत में आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) का दिन काफी बड़ा होने वाला है. आज एनडीए की ओर से पीएम मोदी खुद मैदान में उतरने वाले हैं. तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी महागठबंधन का प्रचार करते दिखाई देंगे. इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. वहीं तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं. उधर दूसरी ओर आज एनडीए अपना घोषणापत्र भी जारी करने वाला है. इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पर मौजूद रहेंगे. बता दें कि महागठबंधन का घोषणापत्र पहले ही जारी हो चुका है.

30 October 2025
08:23 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: राहुल गांधी पर दिलीप जायसवाल का पलटवार

पीएम मोदी पर राहुल गांधी के अभद्र टिप्पणी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यदि आप राहुल गांधी के भाषण को सुनेंगे तो आप उनकी निराशा को देख सकेंगे. वे अवसाद में चले गए हैं और जब कोई अवसाद में चला जाता है तो उसकी भाषा सीमा पार कर देती है. राहुल गांधी ने आज छठ मैया का भी अपमान किया है. इसे कभी बिहार की जनता सहन नहीं करेगी.

08:20 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: राजद ने 10 और नेताओं को पार्टी बाहर निकाला

राजद ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने 10 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इनमें डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह, पूर्व विधायक मो. गुलाम जिलानी वारसी और पूर्व विधायक मो. रियाजुल हक राजू भी शामिल हैं. उनके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार (नालंदा), बिहार शरीफ से मो. सैयद नौसादुल नवी उर्फ पप्पू खां, पूर्णिया के प्रदेश महासचिव अमोद कुमार मंडल, सिंहेश्वर के क्रियाशील सदस्य विरेंद्र कुमार शर्मा, मधेपुरा से ई. प्रणव प्रकाश, भोजपुर से महिला प्रकोष्ठ की महासचिव जिप्सा आनंद और भोजपुर के ही सक्रिय सदस्य राजीव रंजन उर्फ पिंकू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

08:18 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: एनडीए का घोषणापत्र आज होगा जारी

एनडीए आज अपना घोषणापत्र जारी करने वाला है. जानकारी के मुताबिक, गृहमंत्री अमित शाह आज गुरुवार सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें एनडीए का घोषणा पत्र (मैनिफेस्टो) जारी किया जा सकता है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे. इसके अलावा जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पर दिखाई दे सकते हैं.

08:15 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: अमित शाह, सीएम नीतीश और तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैलियां

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. वहीं तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं. अमित शाह आज नालंदा के हिसला और लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे. सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं.

08:13 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव में आज आमने-सामने होंगे PM मोदी-राहुल गांधी

बिहार चुनाव में आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) PM मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे. पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा जिले में एक-एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं राहुल गांधी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और बरबीघा में चुनावी रैली करेंगे.

