Bihar Chunav 2025 Live: राजद ने तेजस्वी को बताया 'नायक' तो BJP ने साधा निशाना, तेज प्रताप यादव ने भी कही बड़ी बात

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव से पहले राजद के एक पोस्टर पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है. इस पोस्टर में राजद ने तेजस्वी यादव को 'बिहार का नायक' बताया है. इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार का एक ही जननायक है, और वह हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर. उन्होंने कहा कि कोई भी उनकी नकल करने की कोशिश करेगा तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नायक कहने से नहीं होता है, काम करने से होता है. तेजस्वी को नायक बताए जाने का तेज प्रताप यादव ने भी विरोध किया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे जो भी हैं, अपनी बदौलत नहीं बल्कि मेरे पिता की बदौलत हैं. ऐसे में उनको जननायक नहीं कहा जा सकता है. जब वे अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले हम ही उनको जननायक बोलेंगे. तेज प्रताप ने कहा कि जननायक राम मनोहर लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता हैं.

