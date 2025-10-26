Advertisement
Bihar Chunav 2025 Live: राजद ने तेजस्वी को बताया 'नायक' तो BJP ने साधा निशाना, तेज प्रताप यादव ने भी कही बड़ी बात

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव से पहले राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकार तेजस्वी यादव को 'बिहार का नायक' बताया है. जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार का एक ही जननायक है, और वह हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर. वहीं तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे जो भी हैं, अपनी बदौलत नहीं बल्कि मेरे पिता की बदौलत हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 26, 2025, 08:34 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव से पहले राजद के एक पोस्टर पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है. इस पोस्टर में राजद ने तेजस्वी यादव को 'बिहार का नायक' बताया है. इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार का एक ही जननायक है, और वह हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर. उन्होंने कहा कि कोई भी उनकी नकल करने की कोशिश करेगा तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नायक कहने से नहीं होता है, काम करने से होता है. तेजस्वी को नायक बताए जाने का तेज प्रताप यादव ने भी विरोध किया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे जो भी हैं, अपनी बदौलत नहीं बल्कि मेरे पिता की बदौलत हैं. ऐसे में उनको जननायक नहीं कहा जा सकता है. जब वे अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले हम ही उनको जननायक बोलेंगे. तेज प्रताप ने कहा कि जननायक राम मनोहर लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता हैं.

26 October 2025
08:22 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: हसनपुर में JDU प्रत्याशी को सिक्कों से तौला गया

समस्तीपुर के हसनपुर में एनडीए प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने लड्डू और सिक्कों से तोलने का काम किया गया. एनडीए प्रत्याशी दोपहर बाद जनसंपर्क के लिए हसनपुर बिथान क्षेत्र में निकले थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एनडीए प्रत्याशी का भव्य तरीके से स्वागत किया. स्वागत के दौरान ही सिक्कों और लड्डू से कार्यकर्ताओं ने उन्हें तौल दिया. इस दौरान एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार राय भावुक हो गए.

07:49 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: सीमांचल में आज गरजेंगे तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव आज सीमांचल में करेंगे चुनाव प्रचार. कटिहार के आजमनगर विधानसभा, किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा, अररिया के जोकीहाट विधानसभा, नरपतगंज विधानसभा में सभा को करेंगे सम्बोधित.

07:48 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई

पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद डॉ. संजय जायसवाल को अपराधियों ने फोन पर धमकाया है. इन अपराधियों ने सांसद से 10 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम की रंगदारी मांगी है और चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर उनके इकलौते बेटे डॉ. शिवम जायसवाल की हत्या कर दी जाएगी.

07:44 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: मढ़ौरा में NDA ने निर्दलीय प्रत्याशी को दिया समर्थन

मढ़ौरा विधानसभा से लोजपा-रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने पर एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी अंकित कुमार का समर्थन किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि आज सभी दलों ने यह फैसला लिया है कि वह अपना पूर्ण समर्थन अंकित के पीछे लगाएंगे. बता दें कि अंकित कुमार किसान परिवार से संबंधित हैं. वे अति पिछड़ा समुदाय से संबंध रखते हैं.

07:42 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: तेजस्वी यादव पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव का प्रहार

राजद की ओर से तेजस्वी यादव को 'नायक' बताए जाने का तेज प्रताप यादव ने भी विरोध किया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे जो भी हैं, अपनी बदौलत नहीं बल्कि मेरे पिता की बदौलत हैं. ऐसे में उनको जननायक नहीं कहा जा सकता है. जब वे अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले हम ही उनको जननायक बोलेंगे. तेज प्रताप ने कहा कि जननायक राम मनोहर लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता हैं.

