Bihar Chunav Result 2025 Live: Exit Polls से उत्साहित BJP ने दिया 500 किलो लड्डू का ऑर्डर, अनंत सिंह के घर पर भी दावत का इंतजाम

Bihar Assembly Election Result 2025 Live Update: रिजल्ट से पहले आए सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार की वापसी हो रही हैं, जबकि महागठबंधन को एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा. वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुल सकता है. हालांकि, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को सिरे से नकार दिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:24 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bihar Chunav Result 2025 Live Update: बिहार चुनाव में अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं. 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. वहीं रिजल्ट से पहले आए सभी एग्जिट पोल्स में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी हो रही हैं. एग्जिट पोल्स के हिसाब से महागठबंधन को एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा. वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुल सकता है. हालांकि, महागठबंधन की ओर से सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को सिरे से नकार दिया है. तेजस्वी ने दावा किया है कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी. उनका कहना है कि बिहार की जनता ने इस बार बदलाव के लिए बढ़-चढ़कर वोटिंग की है. राजद नेता ने कहा कि 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे और 18 नवंबर को वे सीएम पद की शपथ लेंगे. फिलहाल वोटों की गिनती कल यानी 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी.

13 November 2025
08:25 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: सासाराम में स्ट्रांग रूम के अंदर का CCTV बंद होने से हंगामा

सासाराम के बाजार समिति प्रांगण में जहां विधानसभा चुनाव का EVM को रखा गया है. इस बज्र गृह के पास विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक ने हंगामा किया है. इन लोगों का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी अचानक बंद हो गया. वहीं शाम के अंधेरे में एक ट्रक बिना जांच के अंदर गई है. इसके बाद दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव तथा सासाराम के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह अपने समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गए तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. साथ ही स्ट्रांग रूम के सामने धरना पर बैठ गए. मौके की नजाकत को देखते हुए रोहतास के डीएम उदिता सिंह तथा एसपी रौशन कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और उस ट्रक की तलाशी ली. ट्रक में खाली बक्से रखे थे. इस पर रोहतास के डीएम उदिता सिंह ने बताया कि इन बक्सों में ही EVM आईं थीं. मतगणना संपन्न होने के बाद उन्हें वापस इन्हीं बक्सों में भरकर भेजना है.

08:00 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: एग्जिट पोल्स देखकर BJP ने दिया 500 किलो लड्डू का आर्डर

एग्जिट पोल्स में प्रचंड सीटों के साथ एनडीए सरकार की वापसी को देखकर भाजपाई काफी उत्साहित हैं. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी कार्यकर्ता अभी से जीत का जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं. बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पटना के विभिन्न वार्डों में लड्डू वितरण की तैयारी की जा रही है. पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने बताया कि हमलोग 14 नवंबर को मतगणना के दिन 501 किलो लड्डू का वितरण करेंगे. उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत के लिए सभी कार्यकर्ता आश्वसत हैं. इस दिन पटना में जश्न होगा.

07:50 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: कैमूर में एक पूर्व मंत्री सहित तीन विधायकों की साख दांव पर

कैमूर जिले में एक पूर्व मंत्री सहित तीन विधायकों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है. यहां चैनपुर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां वर्तमान मंत्री जमा खान (जदयू) का मुकाबला पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद (राजद) से है. ईवीएम (EVM) की सुरक्षा के लिए तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है और पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है. किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के प्रवेश की अनुमति नहीं है. फिलहाल, विभिन्न सर्वे में जिले में एनडीए (NDA) को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिम परिणाम 14 नवंबर को ही स्पष्ट होंगे.

07:49 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: कैमूर की चारो सीटों पर मतगणना की तैयारी पूरी

कैमूर जिले की चार महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों—चैनपुर, भभुआ, मोहनीया और रामगढ़—के लिए 14 नवंबर को बाजार समिति, मोहनिया में मतगणना होगी. कुल 48 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इसी दिन होना है. मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं. मतगणना सुबह ठीक 8:00 बजे शुरू होगी, और पहला रुझान लगभग 9:00 बजे तक आने की संभावना है. दोपहर लगभग 12:00 बजे तक अधिकांश सीटों पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है. सबसे अधिक राउंड चैनपुर विधानसभा में होंगे, जहां 30 राउंड की गिनती होगी, जबकि भभुआ और मोहनीया में 25-25 राउंड और रामगढ़ में 24 राउंड में मतगणना पूरी होगी.

07:32 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में किस दल को कितनी सीटें?

एनडीए                      महागठबंधन              जन सुराज        AIMIM

BJP: 50-56                   राजद: 67-76         0-2                0-2
JDU: 56-62                   कांग्रेस: 71-21
LJPR: 11-16                   VIP: 3-5
HAM: 2-3                      वामदल: 10-14
RLM: 2-4                       IIP: 0-1

07:22 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: Axis My India के एग्जिट पोल में पुरुष वोटरों की पहली पसंद कौन?

एनडीए          महागठबंधन        जन सुराज

41 फीसदी        42 फीसदी            5 फीसदी

07:19 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: Axis My India के एग्जिट पोल में महिला वोटर की पहली पसंद कौन?

एनडीए          महागठबंधन        जन सुराज

45 फीसदी        40 फीसदी            3 फीसदी

07:19 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जातिगत वोटरों की पसंद

जाति     एनडीए          महागठबंधन        जन सुराज

एससी -    49%            29%                3%
ईबीसी-     58%            26%                4%
ओबीसी-    63%            19%                5%
सवर्ण-    65%             14%                7%

 

07:12 AM

Bihar Chunav Result 2025 Live Update: Axis My India के एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें

एनडीए को 121 से 141 सीटें 
महागठबंधन को 98 से 118 सीटें
जन सुराज को 0 से 2 सीटें 

