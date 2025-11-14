Bihar Chunav Result 2025 Live: नीतीश कुमार की होगी वापसी या इस बार तेजस्वी सरकार... आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

Bihar Chunav Result Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में संपन्न हुए. पहले चरण में 65.08 फीसदी तो वहीं दूसरे चरण में 68.76% वोट डाले गए. चुनाव आयोग के मुताबिक, दोनों चरणों को मिलाकर इस बार बिहार के 66.91% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया है.
Trending Photos
Bihar Chunav Result Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में आज वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, पूरी तस्वीर साफ होती जाएगी. मतगणना के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फिलहाल अभी सारी EVMs कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में बंद हैं और कल यहां से निकालकर सीधे मतगणना की टेबल पर ले जाया जाएगा. बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर होने वाली मतगणना के पल-पल की जानकारी आपको Z Bihar-Jharkhand पर मिलेगी. इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जिला, सीट वाइस मतगणना का पल-पल अपडेट देख सकेंगे.
Bihar Chunav Result 2025 Live Update: पहले पोस्टल बैलेट पेपर की होगी गिनती
जहानाबाद की सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना. शहर के एसएस कॉलेज में बनाया गया मतगणना केंद्र. सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की होगी गिनती. तीनों विधानसभा के मतगणना को लेकर बनाये गए है अलग अलग 14-14 टेबल. जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 31 प्रत्यशियों के भाग्य के फैसला आज. मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम. मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू.
Bihar Chunav Result 2025 Live Update: मुंगेर जिले की सीटों पर मतगणना की कैसी हैं तैयारियां?
मुंगेर जिले के तीन विधानसभा मुंगेर, तारापुर और जमालपुर में आज आर डी एंड डीजे कॉलेज में सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना. मतगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी. जगह -जगह पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती. तीनों विधानसभा के लिए बनाये गए 14 -14 टेबल और 5 अतिरिक्त टेबल पर होगी बैलेट पेपर की गिनती. तारापुर विधानसभा में 30 राउंड की होगी गिनती. मुंगेर विधानसभा में 29 राउंड और जमालपुर विधानसभा में 28 राउंड की मतगणना की होगी गिनती. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर ने कहा तीनों विधानसभा के मतगणना को लेकर 300 -400 कर्मियों को लगाया गया. हर राउंड की जानकारी अनाउंस करके दी जाएगी.
Bihar Chunav Result 2025 Live Update: NDA और महागठबंधन दोनों खेमो को जीत का भरोसा
बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब नतीजों की बारी है. नतीजों से पहले भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही अपनी जीत का विश्वास जता रहे हैं. राजग जहां उच्च मतदान को सुशासन के समर्थन में जनादेश के रूप में देख रहा है, वहीं विपक्ष इसे परिवर्तन की जनता की इच्छा का संकेत मान रहा है. निर्णायक परिणाम शुक्रवार को स्पष्ट करेगा कि लोग जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख और राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को लगातार पांचवें कार्यकाल का मौका देंगे या बदलाव का रास्ता चुनेंगे.
Bihar Chunav Result 2025 Live Update: रिजल्ट से पहले जदयू का बड़ा दावा
रिजल्ट से पहले जेडीयू ने बड़ा दावा किया है. जेडीयू ने मतगणना से पहले ही एनडीए सरकार की वापसी और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा किया है. उधर भाजपा नेता राम कृपाल यादव ने कहा कि एग्जिट पोल के पहले ही ये तय हो गया था कि सरकार NDA की ही बनेगी और उसके अनुसार परिणाम आया है. परिणाम के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि हम NDA को वोट करेंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे.