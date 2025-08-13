Bihar Election 2025 Live: बिहार SIR पर सियासी घमासान जारी, CM नीतीश आज करेंगे कैबिनेट बैठक

Bihar Vidhansabha Election 2025 Live Update: बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर एसआईआर का विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि एनडीए सरकार जानबूझकर लोगों के नाम काट रही है. बीजेपी लोगों के वोट देने का अधिकार छीन रही है. कांग्रेस पार्टी ने बिहार के गांव-गांव तक इस संदेश को पहुंचाने का प्लान तैयार किया है. इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं. इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे. वहीं सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट मीटिंग आज (बुधवार, 13 अगस्त) होगी. बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी. आज की बैठक में कई प्रमुख एजेंडों पर मुहर लग सकती है.