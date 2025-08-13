Bihar Election 2025 Live: बिहार SIR पर सियासी घमासान जारी, CM नीतीश आज करेंगे कैबिनेट बैठक

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार SIR पर सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोगों के वोट देने का अधिकार छीन रही है. इस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आगामी 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं. वहीं सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट मीटिंग आज (बुधवार, 13 अगस्त) होगी. इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
Bihar Vidhansabha Election 2025 Live Update: बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान जारी है. कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर एसआईआर का विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि एनडीए सरकार जानबूझकर लोगों के नाम काट रही है. बीजेपी लोगों के वोट देने का अधिकार छीन रही है. कांग्रेस पार्टी ने बिहार के गांव-गांव तक इस संदेश को पहुंचाने का प्लान तैयार किया है. इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं. इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे. वहीं सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट मीटिंग आज (बुधवार, 13 अगस्त) होगी. बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी. आज की बैठक में कई प्रमुख एजेंडों पर मुहर लग सकती है.
Bihar Vidhansabha Election 2025 Live Update: राहुल गांधी-प्रियंका पर भड़कीं मिंता देवी
बिहार एसआईआर में सीवान की मिंता देवी की उम्र को लेकर चुनाव आयोग ने भारी गलती की है. इसको लेकर मंगलवार (12 अगस्त) को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मिंता देवी की तस्वीर और नाम वाली टी-शर्ट पहनकर अपना विरोध जताया. इस पर नाराजगी जताते हुए मिंता देवी ने कहा कि वे लोग (विपक्षी सांसद) मेरे कौन होते हैं? मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट क्यों पहनी? अधिकार किसने दिया? उन्होंने साफ कहा कि न तो राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी ने उनसे कोई अनुमति ली थी.
Bihar Vidhansabha Election 2025 Live Update: कानून व्यवस्था पर तेजस्वी-बिहार पुलिस में भिड़ंत
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाल ही में घटी 17 आपराधिक वारदातों का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा. तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है और प्रशासन पूरी तरह नाकाम है. हालांकि, नेता प्रतिपक्ष के आंकड़ों को बिहार पुलिस ने नकार दिया. पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि जिन घटनाओं का हवाला नेता प्रतिपक्ष ने दिया है, उनमें से कई का वास्तविक घटनाओं से कोई मेल नहीं है. बिहार पुलिस ने कहा कि हमने हर बड़ी-छोटी वारदात को गंभीरता से लिया है, दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी की है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सजा भी दिलवाई है.
Bihar Vidhansabha Election 2025 Live Update: वोट अधिकार यात्रा की तैयारियां शुरू
राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं. इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे. इस यात्रा के जरिए एनडीए के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी.