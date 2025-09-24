Bihar Election 2025 Live: पटना में CWC की बैठक आज, खरगे ने संभाली कमान, सोनिया, राहुल और प्रियंका आज पहुचेंगे

Bihar Chunav Live Update: CWC की बैठक में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार सहित ज्यादातर वरीय नेता पटना पहुंच गए हैं. वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पटना पहुंचेंगे.
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस भी इस बार बिहार चुनाव को बड़ी गंभीरता से रही है और राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. बिहार कांग्रेस के लिए आज (बुधवार, 24 सितंबर) का दिन काफी अहम होने वाला है. आज पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की अहम बैठक होगी. आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की यह पहली बैठक है. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा देशभर के करीब 160 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. बता दें कि इससे पहले 1940 में पटना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था. CWC की बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे 'स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई' बताया है. CWC की बैठक को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. एनडीए नेताओं का कहना है कि इससे कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है.
CWC बैठक पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश कांग्रेस पार्टी को जानता है. इन लोगों ने 55 साल तक देश को लूटने का काम किया है. अब इन लोगों की नजर बिहार पर है. यह लोग बिहार को फिर से भ्रष्टाचार और गुंडाराज की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश पूरी नहीं होगी. एनडीए ने बिहार का बहुत विकास किया है और जनता इसे अच्छी तरह से जानती है.
CWC बैठक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने करारा हमला करते हुए कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस का बिहार के प्रति मौसम प्रेम दिख रहा है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता अब तक वह बिहारियों को केवल गालियां देते थे. रेवंत रेड्डी से लेकर के चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने बिहारियों को बार-बार अपमानित किया. उनके अलायंस में स्टालिन जैसे लोग हैं, जिनको बिहारी शब्द से नफरत है. आज यह लोग बिहार में घड़ियाल आंसू दिखा रहे हैं और बिहार के लोगों से प्रेम जाहिर कर रहे हैं. यह एक नाटक है. इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. बिहार चुनाव में कांग्रेस की नाव डूबना तय है.
पटना में हो रही CWC बैठक में बिहार SIR मुख्य मुद्दा हो सकता है. पेपर लीक और बेरोजगारी पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा राहुल गांधी के कथित 'वोट चोरी' को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है.
