Bihar Election 2025 Live: पटना में CWC की बैठक आज, खरगे ने संभाली कमान, सोनिया, राहुल और प्रियंका आज पहुचेंगे

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस भी इस बार बिहार चुनाव को बड़ी गंभीरता से रही है और राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. बिहार कांग्रेस के लिए आज (बुधवार, 24 सितंबर) का दिन काफी अहम होने वाला है. आज पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की अहम बैठक होगी. आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की यह पहली बैठक है. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा देशभर के करीब 160 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. बता दें कि इससे पहले 1940 में पटना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था. CWC की बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे 'स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई' बताया है. CWC की बैठक को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. एनडीए नेताओं का कहना है कि इससे कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है.

