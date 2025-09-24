Bihar Election 2025 Live: पटना में CWC की बैठक आज, खरगे ने संभाली कमान, सोनिया, राहुल और प्रियंका आज पहुचेंगे
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934368
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Election 2025 Live: पटना में CWC की बैठक आज, खरगे ने संभाली कमान, सोनिया, राहुल और प्रियंका आज पहुचेंगे

Bihar Chunav Live Update: CWC की बैठक में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार सहित ज्यादातर वरीय नेता पटना पहुंच गए हैं. वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पटना पहुंचेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:36 AM IST

Trending Photos

कांग्रेस
कांग्रेस
LIVE Blog

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस भी इस बार बिहार चुनाव को बड़ी गंभीरता से रही है और राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. बिहार कांग्रेस के लिए आज (बुधवार, 24 सितंबर) का दिन काफी अहम होने वाला है. आज पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की अहम बैठक होगी. आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की यह पहली बैठक है. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा देशभर के करीब 160 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. बता दें कि इससे पहले 1940 में पटना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था. CWC की बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे 'स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई' बताया है. CWC की बैठक को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. एनडीए नेताओं का कहना है कि इससे कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source
24 September 2025
07:34 AM

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: कांग्रेस ने 55 साल देश को लूटा- सम्राट चौधरी

CWC बैठक पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश कांग्रेस पार्टी को जानता है. इन लोगों ने 55 साल तक देश को लूटने का काम किया है. अब इन लोगों की नजर बिहार पर है. यह लोग बिहार को फिर से भ्रष्टाचार और गुंडाराज की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश पूरी नहीं होगी. एनडीए ने बिहार का बहुत विकास किया है और जनता इसे अच्छी तरह से जानती है.

07:28 AM

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: यह कांग्रेस का मौसमी प्रेम है- जेडीयू

CWC बैठक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने करारा हमला करते हुए कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस का बिहार के प्रति मौसम प्रेम दिख रहा है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता अब तक वह बिहारियों को केवल गालियां देते थे. रेवंत रेड्डी से लेकर के चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने बिहारियों को बार-बार अपमानित किया. उनके अलायंस में स्टालिन जैसे लोग हैं, जिनको बिहारी शब्द से नफरत है. आज यह लोग बिहार में घड़ियाल आंसू दिखा रहे हैं और बिहार के लोगों से प्रेम जाहिर कर रहे हैं. यह एक नाटक है. इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. बिहार चुनाव में कांग्रेस की नाव डूबना तय है.

07:23 AM

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: खरगे सहित तमाम नेता पटना पहुंचे

पटना में हो रही CWC बैठक में बिहार SIR मुख्य मुद्दा हो सकता है. पेपर लीक और बेरोजगारी पर चर्चा हो सकती है. इसके अलावा राहुल गांधी के कथित 'वोट चोरी' को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है.

07:20 AM

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: खरगे सहित तमाम नेता पटना पहुंचे

CWC की बैठक में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार सहित ज्यादातर वरीय नेता पटना पहुंच गए हैं. वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पटना पहुंचेंगे.

TAGS

bihar chunav 2025CWC meetingcongress

Trending news

Bihar News
पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर,हुआ ये खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 Live: पटना में CWC की बैठक आज, खरगे ने संभाली कमान, सोनिया, राहुल और प्रियंका आज पहुचेंगे
Ranchi News
रांची में नशा तस्करों पर NCB का 'सर्जिकल स्ट्राइक', 48.6 लाख की संपत्ति जब्त
Supaul News
सुपौल में बड़ा हादसा, नदी में नाव पलटने से 12 डूबे, एक महिला की मौत, 4 लापता
Jehanabad news
टॉयलेट करने जा रहा था बीए का स्टूडेंट सुमित, तभी गिरा ठनका और चली गई जान
CM nitish kumar
आज से सीएम नीतीश बदल देंगे कैमूर वासियों की किस्मत! 178 योजनाओं का देंगे गिफ्ट,जानें
BJP MLA Nisha Singh
'आप मुझे वोट मत देना', जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह
Neeraj Singh Babloo
मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार
patna news
पटना पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र गिरफ्तार
Begusarai News
बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सांसद और भाजपा नेता समेत तीन दोषी करार
;