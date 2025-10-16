Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2963524
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 Live: आज से तीन दिन बिहार में रहेंगे अमित शाह, CM योगी भी करने आ रहे प्रचार

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर जारी है. एनडीए की ओर से आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री नितिन नवीन सहित तमाम बड़े नेता नामांकन कर सकते हैं. एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे. अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार आ रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:45 AM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब रफ्तार पकड़ रही है. एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो की लिस्ट सामने आने का क्रम जारी है. वहीं महागठबंधन में भी अब राजद, कांग्रेस और वामदलों की पहली सूची सामने आ चुकी है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी अपनी दो लिस्ट जारी कर दी है, जिससे अब तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है. जेडीयू की पहली लिस्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 16 अक्टूबर) से चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं. वहीं बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार आ रहे हैं और तीन दिनों तक यहां चुनावी समीक्षा करेंगे. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
16 October 2025
07:29 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: टिकट कटने से नाराज विधायक ललन पासवान ने BJP से दिया इस्तीफा

बीजेपी की तीसरी लिस्ट में पीरपैंती के विधायक ललन पासवान का टिकट कट गया है. पार्टी ने इस बार संघ के कार्यकर्ता मुरारी पासवान पर भरोसा जताया है. इससे नाराज विधायक ललन पासवान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने लिखा कि पार्टी को दलितों की जरूरत खत्म हो गई है. बता दें कि 2020 का चुनाव जीतने के बाद उनकी और लालू यादव की कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था. टिकट कटने का यही बड़ा कारण रहा है.

07:20 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: जेडीयू विधायक गोपाल मंडल निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बार अपने बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट दिया है. पार्टी ने इस बार भागलपुर की गोपालपुर सीट से बूलो मंडल को टिकट दिया है. गोपाल मंडल ने अब  निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि मैं सही बात हमेशा मुंह पर कहता हूं, इसी वजह से कुछ लोगों को मैं रास नहीं आया. टिकट काटने के बावजूद मैं नीतीश कुमार का सम्मान करता हूं और चुनाव जीतकर उन्हीं को समर्थन दूंगा.

07:18 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: टिकट न मिलने पर फूट-फूट कर रोए LJPR नेता

बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट घोषणा में पहली बार इतना घमासान देखने को मिला जिसका नतीजा है कि हर दल में बड़े स्तर पर असंतोष दिख रहा है. समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट से एलजेपीआर नेता अभय कुमार सिंह का टिकट कटने पर वह सोशल मीडिया पर फूट-फूटकर रोये और उन्होंने राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है.

07:16 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: मैथिली ठाकुर को टिकट देने का विरोध

बीजेपी ने दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया. उम्मीदवार के रूप में मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है. बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी के सातों मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है. 

TAGS

bihar chunav 2025Bihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: आज से तीन दिन बिहार में रहेंगे अमित शाह, CM योगी भी करने आ रहे प्रचार
Bihar Election 2025
कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा की RLM ने जारी की पहली सूची, 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
Bachhwara Vidhan Sabha Seat
बछवाड़ा सीट पर फिर से आमने-सामने कांग्रेस और सीपीआई, महागठबंधन में दिखी दरार
bihar chunav 2025
NDA में सबसे आगे BJP, तीसरी सूची में 18 नाम जारी कर सभी 101 उम्मीदवारों के नाम तय
Subhash Chandra Paswan
जमुई में LJPR को बड़ा झटका, पूर्व प्रत्याशी सुभाष चंद्र पासवान ने छोड़ी पार्टी
Sanjay Saraogi
दरभंगा नगर से बीजेपी प्रत्याशी संजय सरावगी ने दाखिल किया नामांकन
Suresh Sharma
मुजफ्फरपुर नगर सीट से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का टिकट कटा, रंजन कुमार को मिला मौका
Jharkhand news
भाजपा नेता तुहिन ने हेमंत सोरेन पर 2000 करोड़ डीएमएफ घोटाले का लगाया आरोप
congress
पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों में मारपीट, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जान बचा कर भागे