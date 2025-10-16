Bihar Chunav 2025 Live: आज से तीन दिन बिहार में रहेंगे अमित शाह, CM योगी भी करने आ रहे प्रचार

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर जारी है. एनडीए की ओर से आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री नितिन नवीन सहित तमाम बड़े नेता नामांकन कर सकते हैं. एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे. अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार आ रहे हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब रफ्तार पकड़ रही है. एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो की लिस्ट सामने आने का क्रम जारी है. वहीं महागठबंधन में भी अब राजद, कांग्रेस और वामदलों की पहली सूची सामने आ चुकी है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी अपनी दो लिस्ट जारी कर दी है, जिससे अब तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है. जेडीयू की पहली लिस्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 16 अक्टूबर) से चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं. वहीं बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार आ रहे हैं और तीन दिनों तक यहां चुनावी समीक्षा करेंगे. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: टिकट कटने से नाराज विधायक ललन पासवान ने BJP से दिया इस्तीफा
बीजेपी की तीसरी लिस्ट में पीरपैंती के विधायक ललन पासवान का टिकट कट गया है. पार्टी ने इस बार संघ के कार्यकर्ता मुरारी पासवान पर भरोसा जताया है. इससे नाराज विधायक ललन पासवान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने लिखा कि पार्टी को दलितों की जरूरत खत्म हो गई है. बता दें कि 2020 का चुनाव जीतने के बाद उनकी और लालू यादव की कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था. टिकट कटने का यही बड़ा कारण रहा है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: जेडीयू विधायक गोपाल मंडल निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बार अपने बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट दिया है. पार्टी ने इस बार भागलपुर की गोपालपुर सीट से बूलो मंडल को टिकट दिया है. गोपाल मंडल ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि मैं सही बात हमेशा मुंह पर कहता हूं, इसी वजह से कुछ लोगों को मैं रास नहीं आया. टिकट काटने के बावजूद मैं नीतीश कुमार का सम्मान करता हूं और चुनाव जीतकर उन्हीं को समर्थन दूंगा.
Bihar Chunav 2025 Live Update: टिकट न मिलने पर फूट-फूट कर रोए LJPR नेता
बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट घोषणा में पहली बार इतना घमासान देखने को मिला जिसका नतीजा है कि हर दल में बड़े स्तर पर असंतोष दिख रहा है. समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट से एलजेपीआर नेता अभय कुमार सिंह का टिकट कटने पर वह सोशल मीडिया पर फूट-फूटकर रोये और उन्होंने राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: मैथिली ठाकुर को टिकट देने का विरोध
बीजेपी ने दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया. उम्मीदवार के रूप में मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है. बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी के सातों मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है.