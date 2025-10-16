Bihar Chunav 2025 Live: आज से तीन दिन बिहार में रहेंगे अमित शाह, CM योगी भी करने आ रहे प्रचार

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब रफ्तार पकड़ रही है. एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो की लिस्ट सामने आने का क्रम जारी है. वहीं महागठबंधन में भी अब राजद, कांग्रेस और वामदलों की पहली सूची सामने आ चुकी है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी अपनी दो लिस्ट जारी कर दी है, जिससे अब तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है. जेडीयू की पहली लिस्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (गुरुवार, 16 अक्टूबर) से चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं. वहीं बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार आ रहे हैं और तीन दिनों तक यहां चुनावी समीक्षा करेंगे. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं.

