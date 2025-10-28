Bihar Chunav 2025 Live: महागठबंधन आज जारी करेगा अपना घोषणा पत्र, CPI ने किसानों की कर्जमाफी और भूमिहीनों को जमीन देने का किया वादा

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव से पहले छठ महापर्व के चलते सियासत में कुछ दिनों का ब्रेक लग गया था. हालांकि, अब एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने वाला है. छठ महापर्व के समापन के तुरंत बाद आज यानी मंगलवार (28 अक्टूबर) को महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है. महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी के अलावा अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती हैं. महागठबंधन के घोषणापत्र में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए तमाम वादे किए जा सकते हैं. महागठबंधन के घोषणापत्र से पहले CPI ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया. इसमें पार्टी ने भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े वादे किए हैं. सीपीआई ने अपने घोषणापत्र में भूमिहीनों को जमीन, 65% आरक्षण, किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया है.

