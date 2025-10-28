Bihar Chunav 2025 Live: महागठबंधन आज जारी करेगा अपना घोषणा पत्र, CPI ने किसानों की कर्जमाफी और भूमिहीनों को जमीन देने का किया वादा

Bihar Chunav Live Update: महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी के अलावा अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया जाएगा. वहीं CPI ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया है. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भूमिहीनों को जमीन, 65% आरक्षण, किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव से पहले छठ महापर्व के चलते सियासत में कुछ दिनों का ब्रेक लग गया था. हालांकि, अब एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने वाला है. छठ महापर्व के समापन के तुरंत बाद आज यानी मंगलवार (28 अक्टूबर) को महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है. महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी के अलावा अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकती हैं. महागठबंधन के घोषणापत्र में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए तमाम वादे किए जा सकते हैं. महागठबंधन के घोषणापत्र से पहले CPI ने अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया. इसमें पार्टी ने भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े वादे किए हैं. सीपीआई ने अपने घोषणापत्र में भूमिहीनों को जमीन, 65% आरक्षण, किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: CM नीतीश आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं
बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी है. इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर के बेरुआ में CM नीतीश चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होगी.
Bihar Chunav 2025 Live Update: आज छह जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव
बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव अब फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं. वह लगातार अलग-अलग जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं. तेजस्वी आज छपरा जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बुधवार को बिहार आ रहे राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार (29 अक्टूबर) को बिहार आ रहे हैं. यहां वे राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे. चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में यह उनकी पहली रैली होगी. ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के बाद राहुल गांधी पहली बार बिहार आ रहे हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: मुकेश सहनी ने तेज प्रताप के प्रत्याशी का समर्थन किया
पूर्वी चंपारण जिले की सुगौली विधानसभा सीट पर महागठबंधन के घटक दलों ने एकजुट होकर तेज प्रताप यादव की पार्टी JJP के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है. VIP ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देश पर और महागठबंधन के नेताओं से चर्चा के बाद चौधरी को समर्थन दिया गया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बागियों पर राजद ने चलाया हंटर
राजद ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. दल विरोधी गतिविधियों को लेकर 6 वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया गया है. इनमें रितु जायसवाल समेत 27 लोगों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है.