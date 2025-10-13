Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2959337
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में बात बनी, अब महागठबंधन की बारी, आज राहुल से मिलेंगे तेजस्वी यादव

Bihar Chunav Live Update: एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ गया है. महागठबंधन में शामिल वीआईपी और वाम दलों के अलावा जेएमएम इस देरी से काफी नाराज हैं. इसे देखते हुए तेजस्वी यादव आज राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:46 AM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार एनडीए में आखिरकार सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है. एनडीए में इस बार कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं है. बीजेपी और जेडीयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास को 29 सीटें मिली हैं. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 6-6 सीटें आई हैं. एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद महागठबंधन में राजद पर दबाव बढ़ गया है. राजद सु्प्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस वक्त दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. एक ओर उन्हें सीटों का गुणा-गणित सुलझाना है तो दूसरी ओर कानूनी मुकदमों का भी सामना करना है. लैंड फॉर जॉब केस में आज फैसला आना है जबकि IRCTC घोटाले में केस चलेगा या नहीं, इसका भी फैसला होना है. इन दोनों घोटालों में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं. दूसरी ओर तेजस्वी यादव आज (सोमवार, 13 अक्टूबर) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
13 October 2025
08:41 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: लालू-तेजस्वी के लिए आज का दिन बड़ा अहम

राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार के लिए आज का दिन काफी अहम है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई होने वाली है. लैंड फॉर जॉब केस में आज फैसला आना है जबकि IRCTC घोटाले में केस चलेगा या नहीं, इसका भी फैसला होना है. इन दोनों घोटालों में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं.

08:38 AM

Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में किसको-कितनी सीटें मिलेंगी?

  1. बीजेपी- 101 सीटें
  2. जेडीयू- 101 सीटें
  3. LJPR- 29 सीटें
  4. HAM- 6 सीटें
  5. RLM- 6 सीटें

TAGS

bihar chunav 2025Bihar politics

Trending news

Lalu Yadav family
लालू-तेजस्वी के लिए आज का दिन बड़ा अहम, 'लैंड फॉर जॉब' और IRCTC स्कैम में आएगा फैसला
Khunti news
4 दिन, 9 लोग और बंद कमरा...फिर लड़की का बलात्कार, हैवानियत की हदें पार
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: एनडीए में बात बनी, अब महागठबंधन की बारी, आज राहुल से मिलेंगे तेजस्वी यादव
Ranchi News
Ranchi Encounter: पुलिस और KSS गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़, इलाके में सनसनी
patna news
पति से पैसे ऐंठने के लिए मां ने किया बेटे का अपहरण, खुलासे से पटना में हड़कंप
bihar chunav 2025
'क्षमा चाहता हूं और मैं समझ रहा हूं', NDA में 6 सीट मिलने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा
bihar chunav 2025
BJP Candidates First List: BJP ने किए उम्मीदवारों के नाम तय, आज जारी होगी पहली लिस्ट
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: 25 अक्टूबर से शुरू होगा छठ महापर्व, जानें तिथि और मुहूर्त
Daraunda Vidhan Sabha Seat
दरौंधा विधानसभा का चुनावी रण, स्टेडियम का अभाव और उच्च शिक्षा है मुख्य मुद्दा
Raghunathpur Vidhan Sabha Seat
रघुनाथपुर विधानसभा में विकास अधूरा, पुल और शिक्षा मुख्य चुनावी मुद्दे