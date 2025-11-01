Bihar Chunav 2025 Live: आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कई जनसभाएं

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में आज (शनिवार, 01 नवंबर) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरने वाली हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव भी खूब पसीना बहा रहे हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, लिहाजा सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज (शनिवार, 01 नवंबर) प्रदेश में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरने वाली हैं. ये सभी नेता आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी खूब पसीना बहा रहे हैं. तेजस्वी यादव तो 10 दिनों के अंदर 120 रैलियां करने वाले हैं.