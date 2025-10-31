Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2982177
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025 Live: NDA आज जारी करेगा अपना घोषणापत्र, चुनाव से ठीक पहले बुरे फंसे अनंत सिंह

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) सुबह 09 बजे एनडीए का साझा घोषणापत्र जारी किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा पटना के मौर्या होटल में घोषणापत्र को जारी करेंगे. उधर दुलारचंद यादव हत्याकांड में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:35 AM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार-जेपी नड्डा
नीतीश कुमार-जेपी नड्डा
LIVE Blog

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी करेगा. आज सुबह 09 बजे पटना के मौर्या होटल में सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा घोषणापत्र को जारी करेंगे. इस दौरान चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर हो सकता है. इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है. उधर दूसरी ओर मोकामा में हुए बाहुबली दुलारचंद यादव के हत्याकांड में खूब सियासत देखने को मिल रही है. पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद के परिजनों का आरोप है कि एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. जिसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, अनंत सिंह का कहना है कि इस घटना को सूरजभान सिंह ने अंजाम दिया है. अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source
31 October 2025
08:33 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: दुलालचंद हत्याकांड में अनंत सिंह पर FIR दर्ज

मोकामा में हुए बाहुबली दुलारचंद यादव के हत्याकांड में पुलिस ने एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. बता दें कि मोकामा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है. 

08:29 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: आज जारी होगा एनडीए का घोषणापत्र

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी करेगा. आज सुबह 09 बजे पटना के मौर्या होटल में सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा घोषणापत्र को जारी करेंगे. इस दौरान चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर हो सकता है. इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है.

TAGS

bihar chunav 2025NDA ManifestoDulalchand Yadav Murder

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: NDA आज जारी करेगा अपना घोषणापत्र, चुनाव से ठीक पहले बुरे फंसे अनंत सिंह
bihar chunav 2025
कौन थे दुलारचंद यादव, जिनके पोते ने अनंत सिंह पर लगाया हत्या का आरोप
Mokama news
क्या अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के वर्चस्व की लड़ाई में चली गई दुलालचंद की जान?
bihar chunav 2025
'पहले मारी गोली, फिर गाड़ी से कुचला', दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: आज आ सकता है NDA का घोषणापत्र, CM नीतीश के साथ-नड्डा करेंगे जारी
Chatra News
Chatra News: कस्तूरबा स्कूल से रात में बाउंड्री फांदकर भागीं 2 लड़कियां, मचा हड़कंप
bihar chunav 2025
रिकॉर्ड बनाने की राह पर RJD के कुमार सर्वजीत, क्या श्यामदेव रोक पाएंगे विजय रथ?
Pawan Singh
पवन सिंह का नया गाना 'जोड़ी मोदी नीतीश के हिट होई' रिलीज
Jharkhand news
Jharkhand: सारंडा आईईडी विस्फोट में घायल CRPF इंस्पेक्टर ने तोड़ा दम
Bihar News
सांस्कृतिक-राजनीतिक चेतना का केंद्र बिहार, कैसे बना जातिवादी पॉलिटिक्स का अखाड़ा