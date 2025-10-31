Bihar Chunav 2025 Live: NDA आज जारी करेगा अपना घोषणापत्र, चुनाव से ठीक पहले बुरे फंसे अनंत सिंह

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी करेगा. आज सुबह 09 बजे पटना के मौर्या होटल में सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा घोषणापत्र को जारी करेंगे. इस दौरान चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर हो सकता है. इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है. उधर दूसरी ओर मोकामा में हुए बाहुबली दुलारचंद यादव के हत्याकांड में खूब सियासत देखने को मिल रही है. पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद के परिजनों का आरोप है कि एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. जिसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, अनंत सिंह का कहना है कि इस घटना को सूरजभान सिंह ने अंजाम दिया है. अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source