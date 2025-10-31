Bihar Chunav 2025 Live: NDA आज जारी करेगा अपना घोषणापत्र, चुनाव से ठीक पहले बुरे फंसे अनंत सिंह

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) सुबह 09 बजे एनडीए का साझा घोषणापत्र जारी किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा पटना के मौर्या होटल में घोषणापत्र को जारी करेंगे. उधर दुलारचंद यादव हत्याकांड में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है.
Trending Photos
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी करेगा. आज सुबह 09 बजे पटना के मौर्या होटल में सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा घोषणापत्र को जारी करेंगे. इस दौरान चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर हो सकता है. इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है. उधर दूसरी ओर मोकामा में हुए बाहुबली दुलारचंद यादव के हत्याकांड में खूब सियासत देखने को मिल रही है. पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद के परिजनों का आरोप है कि एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. जिसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, अनंत सिंह का कहना है कि इस घटना को सूरजभान सिंह ने अंजाम दिया है. अनंत सिंह ने कहा कि यह पूरा सूरजभान का किया हुआ है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: दुलालचंद हत्याकांड में अनंत सिंह पर FIR दर्ज
मोकामा में हुए बाहुबली दुलारचंद यादव के हत्याकांड में पुलिस ने एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. बता दें कि मोकामा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: आज जारी होगा एनडीए का घोषणापत्र
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना साझा घोषणापत्र जारी करेगा. आज सुबह 09 बजे पटना के मौर्या होटल में सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा घोषणापत्र को जारी करेंगे. इस दौरान चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. एनडीए के घोषणा पत्र में बिहार को शैक्षणिक और औद्योगिक हब बनाने पर जोर हो सकता है. इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है.