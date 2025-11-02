Bihar Chunav 2025 Live: पीएम मोदी का पटना में रोडशो आज, बेगूसराय-खगड़िया में राहुल गांधी की रैली, अमित शाह भी भरेंगे हुंकार

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव के बीच आज रैलियों का सुपर संडे है. बिहार चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी आज एक बार फिर से आमने-सामने आने वाले हैं. पीएम मोदी आज आरा और नवादा में एक-एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद शाम को पटना में 1.6 किलोमीटर रोड शो करेंगे. जानकारी के मुताबिक, शाम 5 बजे पीएम मोदी पटना के दिनकर गोलंबर से अपना रोडशो शुरू करेंगे और गांधी मैदान के पास उद्योग भवन तक जाएंगे. पीएम का रोडशो नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरेगा. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार में हैं. शाह आज 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के चुनावी समर में उतरने वाले हैं. राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया की जनता को संबोधित करने वाले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source