Bihar Chunav 2025 Live: पीएम मोदी का पटना में रोडशो आज, बेगूसराय-खगड़िया में राहुल गांधी की रैली, अमित शाह भी भरेंगे हुंकार

Bihar Chunav Live Update: बिहार चुनाव में आज एक बार फिर से पीएम मोदी और राहुल गांधी का आमना-सामना होना है. पीएम मोदी 2 जनसभाओं के अलावा पटना में एक रोडशो करने वाले हैं. वहीं राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया की जनता को संबोधित करने वाले हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:37 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव के बीच आज रैलियों का सुपर संडे है. बिहार चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी आज एक बार फिर से आमने-सामने आने वाले हैं. पीएम मोदी आज आरा और नवादा में एक-एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद शाम को पटना में 1.6 किलोमीटर रोड शो करेंगे. जानकारी के मुताबिक, शाम 5 बजे पीएम मोदी पटना के दिनकर गोलंबर से अपना रोडशो शुरू करेंगे और गांधी मैदान के पास उद्योग भवन तक जाएंगे. पीएम का रोडशो नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरेगा. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार में हैं. शाह आज 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के चुनावी समर में उतरने वाले हैं. राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया की जनता को संबोधित करने वाले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं.

02 November 2025
08:40 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: फुलपरास में सीएम मोहन यादव की जनसभा आज

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का फोकचाहा गांव में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित. फुलपरास विधानसभा के जदयू प्रत्याशी शीला मंडल के लिए मांगेंगे वोट.

08:17 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: दुलारचंद हत्याकांड में JDU प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार

दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने 01 नवंबर की देररात बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी और मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई हैय अनंत सिंह पर कार्रवाई से पहले बाढ़ अनुमंडल में बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल की गई थी. बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार और एसडीपीओ 1 राकेश कुमार को यहां से हटा दिया गया था. इसके साथ ही एसडीपीओ 2 अभिषेक कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है.

08:06 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बेगूसराय-खगड़िया में राहुल गांधी करेंगे जनसभाएं

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के चुनावी समर में उतरने वाले हैं. राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया की जनता को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद राहुल गांधी 04 नवंबर को गयाजी की वजीरगंज सीट और औरंगाबाद के कुटंबा विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे.

08:03 AM

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव में आज फिर उतरेंगे PM मोदी

बिहार चुनाव के बीच आज रैलियों का सुपर संडे है. बिहार चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी आज एक बार फिर से आमने-सामने आने वाले हैं. पीएम मोदी आज आरा और नवादा में एक-एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद शाम को पटना में 1.6 किलोमीटर रोड शो करेंगे. जानकारी के मुताबिक, शाम 5 बजे पीएम मोदी पटना के दिनकर गोलंबर से अपना रोडशो शुरू करेंगे और गांधी मैदान के पास उद्योग भवन तक जाएंगे. पीएम का रोडशो नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरेगा. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

