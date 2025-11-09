Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज (रविवार, 09 नवंबर) शाम थम जाएगा. इस चरण में बाकी बची 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनावी शोर थमने से पहले आज एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एडीए की ओर से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे. वहीं महागठबंधन खेमे से राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम नेता अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे. बता दें कि दूसरे चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला और 943 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों में 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार के साथ एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं. दूसरे चरण के लिए 45 हजार 399 बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग को पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग की उम्मीद है.

