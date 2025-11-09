Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज (रविवार, 09 नवंबर) शाम थम जाएगा और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इस चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता कुल 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज (रविवार, 09 नवंबर) शाम थम जाएगा. इस चरण में बाकी बची 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनावी शोर थमने से पहले आज एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एडीए की ओर से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे. वहीं महागठबंधन खेमे से राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम नेता अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे. बता दें कि दूसरे चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला और 943 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों में 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार के साथ एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं. दूसरे चरण के लिए 45 हजार 399 बूथ बनाए गए हैं. चुनाव आयोग को पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग की उम्मीद है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: राजद उम्मीदवार शमशाद आलम पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
जमुई विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार शमशाद आलम और उनके सहयोगी अमर भगत पर दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई जमुई सदर अंचलाधिकारी ललिता कुमारी के आवेदन पर की गई है. जानकारी के अनुसार, शनिवार (08 नवंबर) को तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं. इसी क्रम में जमुई के श्रीकृष्णा सिंह स्टेडियम में सभा समाप्त होने के बाद राजद प्रत्याशी शमशाद आलम ने बिना प्रशासनिक अनुमति के रोड शो निकाला. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे. बिना अनुमति भीड़ एकत्र कर रोड शो करने को आचार संहिता उल्लंघन माना गया है, जिसके आधार पर सीओ ललिता कुमारी ने टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसी दौरान भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने भी राजद उम्मीदवार और समर्थकों पर उनके चुनाव कार्यालय के बाहर हुड़दंग करने और धार्मिक नारों का उपयोग करने का आरोप लगाया था. इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: चकाई सीट में जेडीयू प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. इसी क्रम में उडनदस्ता दंडाधिकारी पंकज कुमार द्वारा चंद्रमंडी थाना में दो अलग-अलग मामलों में शिकायत दर्ज कराई गई है. दंडाधिकारी द्वारा दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, दिनांक 06 नवंबर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान समय करीब 2:45 बजे एनएच-333 चकाई-देवघर रोड स्थित डढवा मोड़ के पास नारायण साह (पिता–रामदेव साह) की सीमेंट दुकान के आगे जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह के लगभग 30 से अधिक समर्थक बिना अनुमति के एकत्रित पाए गए. इसी क्रम में समय करीब 3:10 बजे, निर्दलीय प्रत्याशी एलिज़ाबेथ सोरेन को मोहलिया चौक (चंद्रमंडी थाना क्षेत्र) में बिना अनुमति के सभा करते हुए पाया गया. दंडाधिकारी ने दोनों घटनाओं को आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया है और इस संबंध में थानाध्यक्ष चंद्रमंडी से विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की है.