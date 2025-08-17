Bihar Election 2025 Live Updates: आज से बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी, 'वोट अधिकार यात्रा' के जरिए करेंगे 'महासंग्राम'

Bihar Assembly Election 2025 Live: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (रविवार, 17 अगस्त) से बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं. दरअसल, राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू होने वाली है. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव समेत INDIA ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे. यह यात्रा बिहार में हुई SIR प्रक्रिया और 'वोट चोरी' के विरोध में निकाली जा रही है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यात्रा का विस्तृत रोडमैप पेश किया. उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से होगी और यह 16 दिन में 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा INDIA ब्लॉक के अन्य नेता भी शामिल होंगे.