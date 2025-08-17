Bihar Election 2025 Live Updates: आज से बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी, 'वोट अधिकार यात्रा' के जरिए करेंगे 'महासंग्राम'

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार में SIR को लेकर 16 दिनों तक चलने वाली वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत रविवार सुबह 11.30 बजे सासाराम के सुअरा हवाई अड्डे पर सभा से होगी. इसके बाद यह यात्रा औरंगाबाद पहुंचेगी. औरंगाबाद के कुटुंबा में महागठबंधन के नेता रात्रि विश्राम करेंगे.
Bihar Assembly Election 2025 Live: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (रविवार, 17 अगस्त) से बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं. दरअसल, राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू होने वाली है. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव समेत INDIA ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे. यह यात्रा बिहार में हुई SIR प्रक्रिया और 'वोट चोरी' के विरोध में निकाली जा रही है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यात्रा का विस्तृत रोडमैप पेश किया. उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से होगी और यह 16 दिन में 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा INDIA ब्लॉक के अन्य नेता भी शामिल होंगे.
बिहार चुनाव 2025 की पल-पल की खबर: वोट अधिकार यात्रा की तपिश झारखंड में भी
राहुल गांधी आज बिहार से वोट अधिकारी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. इसकी तपिश झारखंड की सियासत में भी दिखाई दे रही है. इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं. झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कर प्रधानमंत्री को तीसरी बार सत्ता दिलाई है. वोट अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को उनके वोट के अधिकार की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा का असर सड़कों पर भी दिखेगा. जब आम लोग भी राहुल गांधी के इस मुहिम में शामिल होकर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर होंगे.
बिहार चुनाव 2025 की पल-पल की खबर: राजद ने अब सफाईकर्मियों की आवाज बुलंद की
चुनावी साल में राजद ने अब बिहार के सफाईकर्मियों की आवाज बुलंद की है. पार्टी ने राजधानी पटना में पोस्टर लगाकर सफाई कर्मचारी का मुद्दा उठाया है. इन पोस्टरों में लिखा है कि एनडीए शासन काल में आउटसोर्सिंग ठेकेदार मालामाल, सफाई कर्मी बदहाल... सरकर ने सफाई कर्मी को अल्प वेतन देकर लगभग 3000 करोड़ का आर्थिक दोहन किया...राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अंग बनने के लिए एनडीए घटक दल में घमासान....
बिहार चुनाव 2025 की पल-पल की खबर: लोकसभा भंग करके पूरे देश में हो SIR- पप्पू यादव
राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली शुरू होने के पहले ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है तथा उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को लोकसभा भंग कर देना चाहिए और लोकसभा भंग करके पूरे देश में मतदाता पुनरीक्षण S.I.R. का काम करना चाहिए. इस सरकार को पूरे देश में SIR करा कर फिर से चुनाव में जाना चाहिए, तभी निष्पक्षता सामने आ सकती है. उन्होंने राहुल गांधी के मतदाता अधिकार रैली को समर्थन किया और कहा कि उसमें भाग लेने के लिए वह सासाराम आए हैं. जिस प्रकार से जनता के वोट की चोरी की कलई राहुल गांधी ने खोल दी है. ऐसे में आज देश में एक ही उपाय है कि केंद्र की सरकार लोकसभा को भांग करें और पूरे देश में SIR कराया जाए. तब फिर से चुनाव हो.
बिहार चुनाव 2025 की पल-पल की खबर: वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का वार
बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने राहुल गांधी ‘वोट अधिकार यात्रा’ पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने इस यात्रा को ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ कहने के बजाय ‘फर्जी मतदाता संरक्षण यात्रा’ करार दिया है. सिन्हा ने कहा कि यह यात्रा मतदाताओं के अधिकारों या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह डुप्लीकेट वोटर कार्ड, मृत लोगों के वोटर कार्ड और अवैध घुसपैठियों के वोटर कार्ड को संरक्षण देने की एक सोची-समझी साजिश है. सिन्हा ने इस यात्रा को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला बताया. उन्होंने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि क्या राहुल गांधी उन 7 लाख फर्जी मतदाताओं के साथ खड़े हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने खुद चिन्हित किया है? या क्या वे उन 22 लाख मृत लोगों के नाम पर हो रहे मतदान को सही ठहराते हैं?
बिहार चुनाव 2025 की पल-पल की खबर: मुंगेर में फहराया गया फिलिस्तीन का झंडा
मुंगेर शहर में चेहल्लुम पर निकले अखाड़ा जुलुस के दौरान स्वतंत्रता दिवस की रात यानी 15 अगस्त को उपद्रवियों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया. इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. इसी मामले को लेकर मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार ने मीडिया से कहा कि जहां पूरा देश 79वां स्वतंत्रा दिवस मना रहा था, वहीं मुंगेर में चेहल्लुम पर्व के जुलूस में उपद्रवियों द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहरा गया, जो गलत है. विधायक ने जिला प्रशासन से उपद्रवियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है.
बिहार चुनाव 2025 की पल-पल की खबर: वोट अधिकार यात्रा का पूरा रोडमैप
कांग्रेस पार्टी की ओर से वोट अधिकार यात्रा का पूरा रोडमैप जारी कर दिया गया है. यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम, रोहतास से शुरू होगी. 18 अगस्त को देव रोड, अंबा-कुंडुंबा; 19 अगस्त को हनुमान मंदिर, पूनामा, वजीरगंज; 21 अगस्त को तीन मोहानी दुर्गा मंदिर, शेखपुरा; 22 अगस्त को चंद्र बाग चौक, मुंगेर; 23 अगस्त को कुर्सेला चौक, बरारी, कटिहार; 24 अगस्त को खुश्कीबाग, कटिहार से पूर्णिया; 26 अगस्त को हुसैन चौक, सुपौल; 27 अगस्त को गंगवारा महावीर स्थान, दरभंगा; 28 अगस्त को रीगा रोड, सीतामढ़ी; 29 अगस्त को हरिवाटिका गांधी चौक, बेतिया; 30 अगस्त को एकमा चौक, एकमा विधानसभा, छपरा में पहुंचेगी. 01 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा. 20, 25 और 31 अगस्त को यात्रा का विश्राम रहेगा.