Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में आज चुनावी मंथन करेंगे अमित शाह, तो प्रियंका गांधी भी करेंगी रैली

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक्शन मोड में आ चुके हैं. बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (26 सितंबर) बिहार दौरे पर आ रहे हैं. बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी आज राज्य का दौरा करेंगे और पार्टी नेताओं संग बैठक करेंगे. उधर दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज बिहार आ रही हैं. वे पटना और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी.
Bihar Election 2025 Live Update: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने के आखिरी या अगले महीने के पहले सप्ताह में बिहार आने वाले हैं. उनके जाने के बाद ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान कराया जा सकता है. इस लिहाज से चुनाव में अब सिर्फ एक महीने का वक्त बचा है. इसे देखते हुए अब सभी दल एक्टिव हो चुके हैं. बीजेपी ने गुरुवार (25 सितंबर) को बिहार के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है. पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह जिम्मेदारी सौंपी है. उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह-प्रभारी बनाया गया है. अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (शुक्रवार, 26 सितंबर) बिहार आ रहे हैं. यहां वे एनडीए में सीटों का बंटवारा और बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर ताबड़तोड़ बैठके करेंगे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. CWC की बैठक के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज बिहार आ रही हैं. वे पटना और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी.
Bihar Election 2025 Live Update: एनडीए के खिलाफ जन सुराज का पोस्टर वार
राजधानी पटना में जन सुराज की ओर से एनडीए नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में प्रशांत किशोर की ओर से एनडीए नेताओं पर लगाए गए आरोपों का जिक्र किया गया है. पोस्टरों में लिखा है- एनडीए नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा. इन पोस्टरों में मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी सांसद संजय जयसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे की तस्वीर लगाई गई हैं.
Bihar Election 2025 Live Update: बिहार की जिम्मेदारी मिलते ही एक्शन में आए धर्मेंद्र प्रधान
बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार की जिम्मेदारी सौंपते हुए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. बिहार का प्रभारी बनते ही धर्मेंद्र प्रधान भी एक्शन मोड में आ गए हैं. प्रधान आज बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं, जहां पार्टी की बिहार इकाई के नेताओं संग एक अहम बैठक करेंगे. इस बैठक में चुनाव की रणनीति तय की जा सकती है.
Bihar Election 2025 Live Update: महिला वोटरों को साधने आ रहीं प्रियंका गांधी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज बिहार आ रही हैं. वे महिला वोटरों को साधने का पूरा प्रयास करेंगी. प्रियंका गांधी के बिहार में दो कार्यक्रम हैं. मोतिहारी में प्रियंका गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी. इसके अलावा पटना में महिलाओं से संवाद करेंगी. संवाद कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के पीछे वाले मैदान में रखा गया है, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी.
Bihar Election 2025 Live Update: आज बेतिया जाएंगे अमित शाह
केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बेतिया जाएंगे और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन करेंगे. इसके बाद पटना में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे. कल यानी शनिवार को समस्तीपुर के सरायरजन और अररिया जिले के फारबिसगज में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे.