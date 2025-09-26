Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में आज चुनावी मंथन करेंगे अमित शाह, तो प्रियंका गांधी भी करेंगी रैली

Bihar Election 2025 Live Update: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने के आखिरी या अगले महीने के पहले सप्ताह में बिहार आने वाले हैं. उनके जाने के बाद ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान कराया जा सकता है. इस लिहाज से चुनाव में अब सिर्फ एक महीने का वक्त बचा है. इसे देखते हुए अब सभी दल एक्टिव हो चुके हैं. बीजेपी ने गुरुवार (25 सितंबर) को बिहार के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है. पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह जिम्मेदारी सौंपी है. उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को सह-प्रभारी बनाया गया है. अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (शुक्रवार, 26 सितंबर) बिहार आ रहे हैं. यहां वे एनडीए में सीटों का बंटवारा और बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर ताबड़तोड़ बैठके करेंगे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. CWC की बैठक के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज बिहार आ रही हैं. वे पटना और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी.

