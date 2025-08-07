Bihar Chunav 2025 LIVE: 'वोटर लिस्ट से काटे गए नामों की लिस्ट दे दी...', विपक्ष के दावे पर EC का जवाब
Bihar Chunav 2025 LIVE: 'वोटर लिस्ट से काटे गए नामों की लिस्ट दे दी...', विपक्ष के दावे पर EC का जवाब

Bihar Vidhan Sabha Chunay 2025 Live Updates: बिहार में वोटर लिस्ट में SIR प्रक्रिया को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है. चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक किसी भी दल की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:24 AM IST

चुनाव आयोग
चुनाव आयोग
LIVE Blog

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: बिहार में हुई SIR प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हट गए हैं. इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है. हालांकि, किसी भी दल ने एसआईआर को लेकर एक भी आपत्ति का दावा नहीं किया है. चुनाव आयोग ने कहा कि प्रारूप सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ/एईआरओ) द्वारा 7 दिनों की समाप्ति के बाद किया जाना है. चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक किसी भी दल की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली है.

07 August 2025
08:23 AM

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: आपत्ति के लिए एक महीने का समय- ECI

चुनाव आयोग ने कहा कि जनता के पास दावे और आपत्तियां पेश करने के लिए एक महीने का समय है, और आश्वासन दिया कि बिना किसी कारण के मसौदा मतदाता सूची से कोई नाम नहीं हटाया जाएगा.

08:21 AM

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: संसद में चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष

विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. विपक्षी दल मानसून सत्र की शुरुआत से ही बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

bihar chunav 2025
Bihar politics

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 LIVE: 'वोटर लिस्ट से काटे गए नामों की लिस्ट दे दी...', विपक्ष के दावे पर EC का जवाब
