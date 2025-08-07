Bihar Chunav 2025 LIVE: 'वोटर लिस्ट से काटे गए नामों की लिस्ट दे दी...', विपक्ष के दावे पर EC का जवाब

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: बिहार में हुई SIR प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हट गए हैं. इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है. हालांकि, किसी भी दल ने एसआईआर को लेकर एक भी आपत्ति का दावा नहीं किया है. चुनाव आयोग ने कहा कि प्रारूप सूची के संबंध में मतदाताओं से सीधे 3,659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ/एईआरओ) द्वारा 7 दिनों की समाप्ति के बाद किया जाना है. चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक किसी भी दल की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिली है.