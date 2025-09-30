Bihar Election 2025 Live Updates: उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे पवन सिंह, 2024 में रालोमो अध्यक्ष के खिलाफ लड़े थे लोकसभा चुनाव

Bihar Chunav Live: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार (29 सितंबर) को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर शिल्पी गौतम हत्याकांड में आरोपी होने का दावा किया था. इतना ही नहीं पीके ने दावा किया कि सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की हत्या पर आरोप सिद्ध हुआ है. पीके के इन आरोपों पर अब सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो राकेश नाम का कोई दूसरा आदमी था जो हाजीपुर का रहने वाला था और आइसक्रीम बेचा करता था.
Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के दौर से सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है. सोमवार (29 सितंबर) को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक बार फिर से बड़े गंभीर आरोप लगाए थे. पीके ने सम्राट चौधरी को शिल्पी गौतम की हत्या का आरोपी बताया था. पीके ने कहा था कि शिल्पी गौतम की हत्या के बारे में सभी लोग सुने होंगे, सम्राट चौधरी उस मामले में संधिग्ध तौर पर नामजद थे. उन्होंने कहा कि शिल्पी गौतम की हत्या का आरोप साधू यादव पर लगा था और सीबीआई ने इस केस की जांच की थी. इस मामले में सम्राट चौधरी भी आरोपी थे. उस समय बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस मुद्दा को उठाया था. इतना ही नहीं पीके ने दावा किया कि सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की हत्या पर आरोप सिद्ध हुआ है. पीके के इन आरोपों पर अब सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो राकेश नाम का कोई दूसरा आदमी था जो हाजीपुर का रहने वाला था और आइसक्रीम बेचा करता था.
Bihar Assembly Election 2025 Live: उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे पवन सिंह
भोजपुरी अभिनेता और राजनेता पवन सिंह एक बार फिर से एनडीए में वापसी करने को तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक, वह इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि 2024 में पवन सिंह काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही लोकसभा चुनाव लड़े थे.
Bihar Assembly Election 2025 Live: पीके के आरोपों पर सम्राट चौधरी का जवाब
प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस राकेश की बात वो करते हैं, वो तो हाजीपुर का रहने वाला है. ये लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में. अब इसको (प्रशांत किशोर) कहां से कौन से बुद्धि दे रहा है. शिल्पी-गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने की. हमलोगों को तो पता भी नहीं है.
Bihar Assembly Election 2025 Live: सुर्खियों में आया शिल्पी गौतम हत्याकांड
