Bihar Election 2025 Live Updates: उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे पवन सिंह, 2024 में रालोमो अध्यक्ष के खिलाफ लड़े थे लोकसभा चुनाव

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के दौर से सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है. सोमवार (29 सितंबर) को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक बार फिर से बड़े गंभीर आरोप लगाए थे. पीके ने सम्राट चौधरी को शिल्पी गौतम की हत्या का आरोपी बताया था. पीके ने कहा था कि शिल्पी गौतम की हत्या के बारे में सभी लोग सुने होंगे, सम्राट चौधरी उस मामले में संधिग्ध तौर पर नामजद थे. उन्होंने कहा कि शिल्पी गौतम की हत्या का आरोप साधू यादव पर लगा था और सीबीआई ने इस केस की जांच की थी. इस मामले में सम्राट चौधरी भी आरोपी थे. उस समय बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस मुद्दा को उठाया था. इतना ही नहीं पीके ने दावा किया कि सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की हत्या पर आरोप सिद्ध हुआ है. पीके के इन आरोपों पर अब सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो राकेश नाम का कोई दूसरा आदमी था जो हाजीपुर का रहने वाला था और आइसक्रीम बेचा करता था.

