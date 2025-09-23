Bihar Election 2025 Live: बिहार की सियासत का महामंगलवार! चंपारण के दौरे पर नीतीश कुमार, पटना में CM आवास का घेराव करेगी कांग्रेस

Bihar Chunav Live Update: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (मंगलवार, 23 सितंबर) पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के दौरे पर हैं. अपने इस दौरे पर सीएम नीतीश दोनों जिलों को करोड़ों रुपये की परियोजनाओं-योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं. उधर बिहार कांग्रेस ने आज सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल होंगे. इसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है.
Bihar Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है और एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (मंगलवार, 23 सितंबर) पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के दौरे पर हैं. अपने इस दौरे पर सीएम नीतीश दोनों जिलों को करोड़ों रुपये की परियोजनाओं-योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं. सीएम के आगमन से जिलेवासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. सीएम नीतीश के चंपारण दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है. राजद की ओर से आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सरकारी खजाने का दुरुपयोग अपने चुनावी प्रचार के लिए कर रहे हैं. उधर बिहार कांग्रेस ने आज सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल होंगे. इसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है.
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: आरजेडी विधायक के बेटे का निधन
सूर्यगढ़ा से आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के पुत्र विनय कुमार का निधन हो गया है. पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इससे प्रहलाद यादव के परिवार में शोक की लहर है.
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: सांसद लवली आनंद का जहानाबाद में जोरदार स्वागत
पटना से अरवल जाने के क्रम में जहानाबाद जिले में जेडीयू सांसद लवली आनंद का जोरदार स्वागत हुआ. समर्थकों ने फूल-मालाओं से लवली आनंद का स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की. सहबाजपुर गांव के समीप NH-22 पर स्वागत किया गया.
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: सीएम आवास का घेराव करेगी कांग्रेस
कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकालने वाली है. जमीन घोटाले के आरोप पर घेराव मार्च निकाला जा रहा है. बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी शकील अहमद खा समेत कांग्रेस के तमाम नेता घेराव मार्च में शामिल होंगे.
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live Update: जीविका दीदियों से संवाद करेंगे सीएम नीतीश
सीएम नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के दौरे पर हैं. यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे उन्हें चेक वितरण करेंगे. इसके अलावा सीएम यहां जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे.