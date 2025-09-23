Bihar Election 2025 Live: बिहार की सियासत का महामंगलवार! चंपारण के दौरे पर नीतीश कुमार, पटना में CM आवास का घेराव करेगी कांग्रेस

Bihar Election 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है और एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (मंगलवार, 23 सितंबर) पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के दौरे पर हैं. अपने इस दौरे पर सीएम नीतीश दोनों जिलों को करोड़ों रुपये की परियोजनाओं-योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं. सीएम के आगमन से जिलेवासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. सीएम नीतीश के चंपारण दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है. राजद की ओर से आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सरकारी खजाने का दुरुपयोग अपने चुनावी प्रचार के लिए कर रहे हैं. उधर बिहार कांग्रेस ने आज सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल होंगे. इसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

