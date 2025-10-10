Bihar Election 2025 Live: पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया आज से, NDA में चिराग-मांझी सब सेट! महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा पेंच

Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है. पहले चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी. नामांकन से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. वहीं दूसरी ओर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर डील लगभग पक्की हो गई है. बीजेपी ने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को सेट कर लिया है. जबकि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आज राजद संसदीय दल की बैठक बुलाई है. यह बैठक राबड़ी आवास पर होगी.

Add Zee News as a Preferred Source