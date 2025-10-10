Advertisement
Bihar Election 2025 Live: पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया आज से, NDA में चिराग-मांझी सब सेट! महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा पेंच

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है. NDA के आला सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और अब किसी तरह का विवाद नहीं है.

Oct 10, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज यानी शुक्रवार 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है. पहले चरण में गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी. नामांकन से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. वहीं दूसरी ओर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर डील लगभग पक्की हो गई है. बीजेपी ने जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को सेट कर लिया है. जबकि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आज राजद संसदीय दल की बैठक बुलाई है. यह बैठक राबड़ी आवास पर होगी.

10 October 2025
07:55 AM

Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल तय है- जन सुराज प्रत्याशी

बिहार शरीफ विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी दिनेश कुमार ने कहा जिस वक्त मैं इस पार्टी में जुड़ा था, तब लोग जन सुराज को कुकुरमुत्ता की तरह पनपने वाली पार्टी कहते थे, लेकिन आज यही पार्टी पूरे बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है. दिनेश कुमार ने कहा कि जिन दलों ने हमें हल्के में लिया था, अब वही दल भयभीत हैं. उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज पार्टी जनता की उस आवाज को उठा रही है, जिसे सुनने से पारंपरिक पार्टियां कतरा रही हैं. दिनेश कुमार ने बिहार शरीफ के मौजूदा विधायक डॉ. सुनील कुमार पर निशाना साधते हुए कहा पिछले 20 सालों से वे विधायक हैं, लेकिन इलाके की कई जटिल समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं. जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल तय है.

07:52 AM

Bihar Chunav 2025 Live Updates: सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में पेंच फंसा

महागठबंधन में सीट शेयरिंग का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है. राजद, कांग्रेस, वामपंथी दलों और वीआईपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है. कांग्रेस नेता और वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन के घटक दल मिलकर यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा.

07:21 AM

Bihar Chunav 2025 Live Updates: पप्पू यादव ने किया आचार संहिता का उल्लंघन

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. वैशाली जिले के सहदोई थाना के गणियारी गांव में पप्पू यादव पैसे बांटते नजर आए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि गणियारी गांव में नदी के किनारे लगातार कटाव से दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं. पप्पू यादव यहां पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे.

07:18 AM

Bihar Chunav 2025 Live Updates: तेजस्वी के वादे पर BJP का अटैक

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने सवाल उठाया कि जब तेजस्वी के माता-पिता खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा कि क्या वे सो रहे थे? जब उनकी मां और पिता मुख्यमंत्री थे. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब वे खुद बेरोजगार हैं और बिहार की जनता ने उन्हें दरकिनार कर दिया है. तो वे झूठे वादे कर रहे हैं. झूठे वादों पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है. बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बिहार में एक करोड़ 87 लाख बिजली कनेक्शन हैं. इसका मतलब है कि इतने ही परिवार हैं. लगभग 2 करोड़ 2 लाख कर्मचारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर निम्न-स्तरीय सरकारी और संविदा कर्मचारियों तक. अब, एक करोड़ 65 लाख परिवार हैं जिनके लिए तेजस्वी सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे हैं, जो असंभव लगता है. केंद्र और कई राज्य मिलकर भी 1 करोड़ 65 लाख परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते. तेजस्वी के वादे में कोई दम नहीं है.

07:16 AM

Bihar Chunav 2025 Live Updates: चिराग के सांसद बोले कोई नाराजगी नहीं

लोजपा-रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने दावा किया कि चिराग पासवान की कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि गठबंधन में पांच दल होने के कारण सीटों के बंटवारे में देरी हो रही है और यह मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.

07:09 AM

Bihar Chunav 2025 Live Updates: लालू यादव पर जीतन राम मांझी का तंज

केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने राजद अध्यक्ष लालू यादव पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि लालू परिवार के सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगले प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा करते हुए कहेंगें- यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर चार कठ्ठे का एक-एक फ़ार्म हाउस दिया जाएगा.  बेटा ललटेनवा, गदहा चाहे कितने कोशिश कर ले ओकर सिर पर सिंग नहीं निकल सकता, बूझे.

 

