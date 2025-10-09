Bihar Election 2025 Live: कल से शुरू होगा नामांकन, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग, LJPR की पटना में आज अहम बैठक

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा. वहीं एनडीए और महामहागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) पटना में अहम बैठक बुलाई है. तो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट दोपहर 2 बजे जारी करने वाली है.
Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर कल यानी 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा. हालांकि, अभी तक एनडीए और महामहागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. एनडीए में जहां चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने पेंच फंसा रखा है तो वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी और वामदलों के कारण सहमति नहीं बन पा रही है. इसको लेकर अगले 24 से 48 घंटे में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर तेज रहने वाला है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) पटना में अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट दोपहर 2 बजे जारी करने वाली है.
Bihar Chunav 2025 Live Updates: मुख्यमंत्री आवास में JDU की अहम बैठक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे. यह बैठक सुबह 10.30 बजे से आयोजित होगी. बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी. कल भी मुख्यमंत्री आवास में बैठकों का दौर चला था.
Bihar Chunav 2025 Live Updates: आज जारी होगी जन सुराज की पहली लिस्ट
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) अपनी लिस्ट जारी कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, पहली लिस्ट में प्रशांत किशोर 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Updates: लोजपा-रामविलास की आज अहम बैठक
एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) पटना में अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Updates: पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया कल से
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया कल यानी 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. बता दें कि पहले चरण में राज्य की 121 सीटों पर 06 नवंबर को वोट डाले जाएंगे.