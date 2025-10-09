Bihar Election 2025 Live: कल से शुरू होगा नामांकन, NDA-महागठबंधन में नहीं हो सकी सीट शेयरिंग, LJPR की पटना में आज अहम बैठक

Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर कल यानी 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा. हालांकि, अभी तक एनडीए और महामहागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. एनडीए में जहां चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ने पेंच फंसा रखा है तो वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी और वामदलों के कारण सहमति नहीं बन पा रही है. इसको लेकर अगले 24 से 48 घंटे में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर तेज रहने वाला है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास ने आज (गुरुवार, 09 अक्टूबर) पटना में अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट दोपहर 2 बजे जारी करने वाली है.

