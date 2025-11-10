Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का चुनावी शोर थमा, अब मतदान पर सबकी नजर, नेपाल बॉर्डर सील

Bihar Chunav Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं. कल यानी मंगलवार (11 नवंबर) को सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता वोट करने वाले हैं. शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से CRPF की 1500 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर मंगलवार यानी 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और आगामी 14 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे सामने आएंगे. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता तय करने वाले हैं. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता हैं. वहीं 943 थर्ड जेंडर के वोटर भी शामिल हैं. चुनाव आयोग की ओर से इस चरण में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए 45 हजार 399 बूथ बनाए गए हैं. आज (सोमवार, 10 नवंबर) की शाम तक सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा. दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर को सील करते हुए चौकसी को बढ़ा दिया गया है. इस चरण में सीआरपीएफ (CRPF) की 1500 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है. इनके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल (बी-सैप) की 50 कंपनियां, करीब 20 हजार प्रशिक्षु सिपाही और 22 हजार से अधिक होमगार्ड जवान एवं दफादार-चौकीदार को भी तैनात किए गए हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: मतदान तक भारत-नेपाल बॉर्डर सील किया गया
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है, ताकि किसी बाहरी व्यक्ति की अवैध एंट्री या गतिविधि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके. यह सीलिंग मतदान की रात तक जारी रहेगी. पुलिस और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट मोड में रखा गया है.
Bihar Chunav 2025 Live Update: चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल और सर्वे पर रोक लगाई
चुनाव आयोग ने दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने तक किसी भी तरह के ओपिनियन पोल और सर्वे पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. हालांकि, 11 नवंबर की शाम को मतदान समाप्त होने के बाद सभी न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल जारी कर सकते हैं.
Bihar Chunav 2025 Live Update: पहले चरण के बाद NDA में गमगीन का माहौल- तेजस्वी यादव
दूसरे चरण के मतदान से पहले महागठबंधन की ओर से सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा किया. उन्होंने कहा कि पहले चरण के बाद NDA खेमे में भारी गमगीन माहौल है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं. वे (अमित शाह) जहां ठहरते हैं, उस होटल के CCTV बंद कराकर देर रात अधिकारियों को बुलाते हैं. तेजस्वी ने कहा कि दो गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार है.