Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का चुनावी शोर थमा, अब मतदान पर सबकी नजर, नेपाल बॉर्डर सील

Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर मंगलवार यानी 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और आगामी 14 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे सामने आएंगे. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता तय करने वाले हैं. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता हैं. वहीं 943 थर्ड जेंडर के वोटर भी शामिल हैं. चुनाव आयोग की ओर से इस चरण में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए 45 हजार 399 बूथ बनाए गए हैं. आज (सोमवार, 10 नवंबर) की शाम तक सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा. दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर को सील करते हुए चौकसी को बढ़ा दिया गया है. इस चरण में सीआरपीएफ (CRPF) की 1500 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है. इनके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल (बी-सैप) की 50 कंपनियां, करीब 20 हजार प्रशिक्षु सिपाही और 22 हजार से अधिक होमगार्ड जवान एवं दफादार-चौकीदार को भी तैनात किए गए हैं.

