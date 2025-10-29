Bihar Chunav 2025 Live: राहुल गांधी आज से करेंगे चुनाव प्रचार, BJP से अमित शाह, राजनाथ सिंह, CM योगी मैदान में उतरेंगे

Bihar Chunav Live Update: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) से बिहार चुनाव में प्रचार के लिए उतर रहे हैं. वे आज राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. कल यानी 30 अक्टूबर को राहुल बरबीघा और नालंदा में एक-एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. वहीं बीजेपी भी अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतारने जा रही है. बीजेपी की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं.
Bihar Chunav Live 2025 Update: छठ महापर्व गुजरते ही बिहार चुनाव में सियासी दलों के प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) से बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान में उतर रहे हैं. राहुल गांधी की बिहार में 11 रैलियां होनी हैं. वे आज राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे. कल यानी 30 अक्टूबर को राहुल बरबीघा और नालंदा में एक-एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद 02 नवंबर को खगड़िया, 04 नवंबर को पूर्णिया और बहादुरगंज, 05 नवंबर को औरंगाबाद और वजीरगंज में जनसभाएं करेंगे. इसके बाद 07 नवंबर को फारबिसगंज और बरारी में एक-एक रैली प्रस्तावित है. राहुल गांधी के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी बिहार में धुआंधार प्रचार करेंगे. वहीं एनडीए की ओर बीजेपी भी अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतारने जा रही है. बीजेपी की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं.
Bihar Chunav Live 2025 Update: आज चढ़ेगा दरभंगा का सियासी पारा
दरभंगा में आज दिग्गजों की चुनावी रैली. गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, कांग्रे, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेगे दरभंगा. अमित शाह आज अलीनगर विधानसभा के बेला पोहद्दी में करेंगे चुनावी सभा. मैथली ठाकुर सहित NDA के उम्मीदवारों को मतदान कर जिताने की जनता से करेंगे अपील. बेनीपुर, गौड़ाबौराम, अलीनगर के प्रत्यासी रहेंगे मंच पर. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हायाघाट विधानसभा के निमैठी में करेंगे चुनावी सभा. हायाघाट प्रत्यासी रामचन्द्र साह सहित NDA के उम्मीदवारों को जिताने की जनता से करेंगे अपील.
Bihar Chunav Live 2025 Update: 3% वाला डिप्टी CM फेस तो 17% वाला क्यों नहीं?- ओवैसी
AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा पर घोषित किए जाने पर जोरदार हमला किया है. ओवैसी ने महागठबंधन को घेरते हुए कहा कि बिहार में मल्लाह समाज की आबादी 3% है. उसका बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया जाता है. 14 फीसदी आबादी वाले समाज का बेटा सीएम बनता है, लेकिन 17% आबादी वाले मुसलमानों को ना सीएम बनने दिया जाता है और ना ही डिप्टी सीएम. ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों से कहा कि अब राजद के लिए दरी बिछाने का काम बंद करना होगा.
Bihar Chunav Live 2025 Update: तेजस्वी को जननायक बताने पर RJD में घमासान
तेजस्वी यादव को जननायक बताने पर राजद पार्टी में घमासान देखने को मिल रहा है. राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर कहा कि तेजस्वी यादव को अभी जननायक बनने में समय लगेगा. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव से राजनीति विरासत में मिली है. वे राजनीति में खरा उतरने के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं. अगर वे लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के बताए मार्गों पर चलेंगे, तब जाकर लोग उन्हें भी जननायक मानने लगेंगे.
Bihar Chunav Live 2025 Update: प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतरेंगी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी जल्द ही बिहार चुनाव में उतरने वाली हैं. वे 03 नवंबर को लखीसराय और रोसड़ा, 06 नवंबर को गोविंदगंज और चनपटिया, 08 नवंबर को कदवा और कस्बा में रैलियों को संबोधित करेंगी. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 31 अक्टूबर को कुचायकोट में, 03 नवंबर को अमरपुर में और 06 नवंबर को कुटुंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे.
Bihar Chunav Live 2025 Update: बिहार में बीजेपी ने उतारी दिग्गज नेताओं की फौज
बीजेपी आज अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतारने जा रही है. बीजेपी की ओर से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं.
Bihar Chunav Live 2025 Update: राहुल गांधी आज से बिहार चुनाव में उतरेंगे
