Bihar New Government Formation Live: नीतीश कुमार की नई सरकार में कौन-कौन बनेगा मंत्री? JDU और BJP में आज होगा मंथन

Bihar Government Formation Live Updates: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना जिला-प्रशासन ने गांधी मैदान को 17 नवंबर से 20 नवंबर तक बंद कर दिया है. यहां किसी के भी इंट्री पर रोक लगा दी गई है. उधर नई सरकार में मंत्रिपरिषद को फाइनल करने के लिए मंथन जारी है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज (मंगलवार, 18 नवंबर) दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं.

