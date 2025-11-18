Bihar New Government Formation Live: नीतीश कुमार की नई सरकार में कौन-कौन बनेगा मंत्री? JDU और BJP में आज होगा मंथन

Bihar Government Formation Live: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. नई सरकार में मंत्रिपरिषद को फाइनल करने के लिए मंथन जारी है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज (मंगलवार, 18 नवंबर) दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं.
Trending Photos
Bihar Government Formation Live Updates: बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना जिला-प्रशासन ने गांधी मैदान को 17 नवंबर से 20 नवंबर तक बंद कर दिया है. यहां किसी के भी इंट्री पर रोक लगा दी गई है. उधर नई सरकार में मंत्रिपरिषद को फाइनल करने के लिए मंथन जारी है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज (मंगलवार, 18 नवंबर) दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं.
Bihar Government Formation Live Updates: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार
नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार का सीएम बनने जा रहे हैं. पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा. वैसे नीतीश कुमार के लिए गांधी मैदान में शपथ लेना खुशी और ऐतिहासिक जीत के जश्न का प्रतीक रहा है. यह तीसरा मौका होगा जब नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे. एक तरह से यह परंपरा सी बन गई है कि जब भी नीतीश कुमार को बड़ा बहुमत मिला है, वह गांधी मैदान को शपथ ग्रहण के लिए चुनते रहे हैं. सबसे पहले बात जब 2005 में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, तो नीतीश कुमार ने गांधी मैदान को शपथ ग्रहण के लिए चुना. तब सबसे ज्यादा 88 सीटें जीतकर JDU सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली थीं. इस भव्य जीत के साथ उन्होंने गांधी मैदान में शपथ ली थी. वहीं दूसरी बार 2010 में उन्होंने तब शपथ ली. जब विधानसभा चुनाव में NDA ने 200 का आंकड़ा पहली बार पार किया. 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थीं. NDA तब 206 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही थी. इस बार भी एनडीए को 202 सीटों का बंपर बहुमत मिला है. इस बंपर बहुमत के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं.
Bihar Government Formation Live Updates: गांधी मैदान में अस्थायी पुलिस थाना की शुरुआत हुई
गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन की ओर से एक अस्थाई पुलिस स्टेशन बनाया गया है. सोमवार (17 नवंबर) से इस अस्थायी थाना की शुरुआत कर दी गई है. यहां गांधी मैदान के अलावा आसपास के थानों से पुलिसकर्मियों को लगाया गया हैय गांधी मैदान के चारों तरफ पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है. मैदान में किसी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है. शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे.
Bihar Government Formation Live Updates: चुनावी ड्यूटी से लौट रहे जवानों के साथ बड़ा हादसा
चुनाव ड्यूटी से वापस जा रहे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की गाड़ी की ट्रक से हुई भिड़ंत. आगे चल रहे ट्रक से जवानों की गाड़ी टकराई. घटना में कई जवान जख्मी. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस. घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती. पूरा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के दीघडा पेट्रोल पंप के पास का है.
Bihar Government Formation Live Updates: मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा लिया
बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार सोमवार (17 नवंबर) की शाम अपने दल-बल के साथ गांधी मैदान पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया. जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं. इसको लेकर सुरक्षा की व्यापक तैयारी की जा रही है. इसी बात को लेकर पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके कई निर्देश दिए और उनके पालन के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया.